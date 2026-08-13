فرماندار شهرستان مرزی راز و جرگلان گفت: خسارت سیلاب روز گذشته به تاسیسات آب و فاضلاب موجب قطعی آب در بخشی از شهر یکه سعود و روستای اشرف دره شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بازرگان اسفندیاری گفت: سه تیم از شرکت آب و فاضلاب اکنون برای رفع خسارت و بازسازی شبکه در مناطق آسیب دیده مشغول فعالیت هستند و تلاش می‌شود آب این مناطق تا پایان امروز دوباره به مدار بازگردد.

وی ادامه داد: خسارت سیل تنها به شبکه آبرسانی بوده و از بخش‌های دیگر گزارش نشده است.

وی افزود: سیلاب روز گذشته در چند منطقه روستایی این شهرستان به تاسیسات زیربنایی خسارت زد و برآورد اولیه خسارت‌ها ۲۵ میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد: سیلاب در مناطق روستایی تکله قوز، اشرف دره و باغلق بک پولاد گزارش شده و بخشی از تاسیسات آب و فاضلاب این مناطق نیز آسیب دیده است.

اسفندیاری گفت: میزان دقیق خسارت پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.