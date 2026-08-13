پخش زنده
امروز: -
بارندگی های شدید و جاری شدن سیل به ۴۸۰ هکتار از زمینهای زراعی و باغی مناطق دیباج و کلاته رودبار شهرستان دامغان خسارت زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار دامغان پس از بازدید و بررسی جوانب خسارتهای ناشی از جاری شدن سیل در دیباج و کلاته رودبار گفت: ۲۴۰ هکتار از مزارع غلات و ۲۰۰ هکتار از جالیزهای این دو شهر بر اثر بارندگی شدید آسیب دیده است.
مصطفی خاتمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز گفت: پس از بررسی آسیبهای بخش کشاورزی و زیرساختهای مسکن، مقرر شد از طریق صندوق بیمه خسارتهای ساختمان، آسیبهای بخش مسکونی جبران شود.
وی افزود: صندوق بیمه بخش کشاورزی و دامی هم خسارتهای این بخشها را به کشاورزان و دامداران میپردازد.
وی با بیان اینکه امروز هم فعالیت سامانه بارشی ادامه دارد از شهروندان خواست از تردد و اتراق در مسیرها و رودخانهها خودداری کنند.