بارندگی های شدید و جاری شدن سیل به ۴۸۰ هکتار از زمین‌های زراعی و باغی مناطق دیباج و کلاته رودبار شهرستان دامغان خسارت زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرماندار دامغان پس از بازدید و بررسی جوانب خسارت‌های ناشی از جاری شدن سیل در دیباج و کلاته رودبار گفت: ۲۴۰ هکتار از مزارع غلات و ۲۰۰ هکتار از جالیز‌های این دو شهر بر اثر بارندگی شدید آسیب دیده است.

مصطفی خاتمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز گفت: پس از بررسی آسیب‌های بخش کشاورزی و زیرساخت‌های مسکن، مقرر شد از طریق صندوق بیمه خسارت‌های ساختمان، آسیب‌های بخش مسکونی جبران شود.

وی افزود: صندوق بیمه بخش کشاورزی و دامی هم خسارت‌های این بخش‌ها را به کشاورزان و دامداران می‌پردازد.

وی با بیان اینکه امروز هم فعالیت سامانه بارشی ادامه دارد از شهروندان خواست از تردد و اتراق در مسیر‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.