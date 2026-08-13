در نخستین هفته فصل جدید لیگ برتر فوتبال، دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی شیراز فردا ۲۳ مرداد در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

فجر و خیبر به دنبال شروعی قدرتمندانه در لیگ برتر

فجر و خیبر به دنبال شروعی قدرتمندانه در لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تیم خیبر خرم آباد فردا ۲۳ مرداد ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی این شهر با بر تن داشتن لباس‌هایی با روایت میناب ۱۶۸ میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود.

وحید کاظمی قضاوت این بازی را بر عهده دارد.

علی‌اکبر نوری و مرتضی یوسف‌شهریاری نیز وی را در امر قضاوت به عنوان کمک‌داور همراهی می‌کنند.

همچنین رسول اولیایی به عنوان داور چهارم و یدالله جهانبازی به عنوان ناظر داوری این مسابقه معرفی شده‌اند.

در اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) نیز امیر ایار به عنوان داور VAR و محمدعلی صالحی به عنوان کمک‌داور ویدئویی حضور خواهند داشت.