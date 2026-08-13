به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمدرضا چاکرالحسینی افزود: رقم محتشم حاصل سال‌ها فعالیت پژوهشی و همکاری میان مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، لرستان، گلستان و ایلام است.

وی افزود: این رقم پس از انجام مراحل تحقیق، ارزیابی و بررسی‌های تخصصی، برای استفاده در دیمزار‌های مناطق گرم و نیمه‌گرم کشور معرفی شده و از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به عملکرد بالا و پایدار، پروتئین بیشتر و مقاومت در برابر تنش‌های گرما و خشکی اشاره کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مقاومت به ورس (خوابیدگی بوته) و بیماری‌های مهم گندم و همچنین کیفیت مطلوب نانوایی از دیگر ویژگی‌های رقم محتشم است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید گندم در دیمزار‌های مناطق هدف کمک کند.

چاکرالحسینی ادامه داد: چهار نفر از اعضای هیات علمی و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در فرآیند تحقیق، ارزیابی و معرفی این رقم مشارکت داشته‌اند.