\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0647 \u0635\u0641\u0631\u060c \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062e\u0646\u062f\u0627\u0628 \u0628\u0627 \u0646\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0648 \u063a\u0631\u0628\u062a \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u0634\u062f.\n