به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده گذر پیاپی امواج از سطح منطقه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این وضعیت در برخی ساعات با افزایش ابر همراه است و ناپایداری‌های محلی در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.

بهروزی ادامه داد: این ناپایداری‌ها می‌تواند به شکل رگبار و رعدوبرق پراکنده و گاهی وزش باد بروز کند.

کارشناس هواشناسی قزوین درباره وضعیت دمایی نیز گفت: برای امروز و فردا تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.