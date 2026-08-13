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کارشناس هواشناسی از احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات استان قزوین تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا اوایل هفته آینده گذر پیاپی امواج از سطح منطقه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این وضعیت در برخی ساعات با افزایش ابر همراه است و ناپایداریهای محلی در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.
بهروزی ادامه داد: این ناپایداریها میتواند به شکل رگبار و رعدوبرق پراکنده و گاهی وزش باد بروز کند.
کارشناس هواشناسی قزوین درباره وضعیت دمایی نیز گفت: برای امروز و فردا تغییرات دمایی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.