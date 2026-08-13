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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، سطح بیمه باغات و نخیلات استان به ۳۶ هزار و ۹۰۱ هکتار رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته این میزان تنها ۴ هزار و ۷۰۶ هکتار بود که نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۸۸ درصدی و ارتقای جایگاه خوزستان به رتبه دوم کشور در بیمه محصولات باغی است.

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وی با اشاره به جزئیات این آمار افزود: بیشترین سطح پوشش بیمه‌ای مربوط به نخیلات استان است که در مجموع ۲۹ هزار هکتار را شامل می‌شود. در این میان، شهرستان شادگان با ۱۶ هزار و ۸۳۶ هکتار، آبادان با ۱۰ هزار و ۴۶۹ هکتار و خرمشهر با ۹۴۶ هکتار، بیشترین سهم را در بیمه نخیلات به خود اختصاص داده‌اند.

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سلطانی کاظمی در پایان بر اهمیت بیمه به عنوان چتر حمایتی تولیدکنندگان تأکید کرد و یادآور شد: به عنوان نمونه‌ای از کارکرد حمایتی صندوق بیمه، در سال گذشته مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بابت خسارت ناشی از آتش‌سوزی به باغداران متضرر در شهرستان آبادان پرداخت شده است.