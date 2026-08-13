مدیرکل صداوسیمای آذربایجان‌شرقی با تشریح برنامه‌های استان برای میزبانی رویداد ملی ایران جان گفت:از ۲۱ تا ۲۷ شهریور ماه ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، علمی، گردشگری و اجتماعی آذربایجان‌شرقی در قالب تولیدات رسانه‌ای به سراسر کشور و خارج از مرز‌ها معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ایوب نصیری در دیدار با مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با تشریح ابعاد میزبانی استان در رویداد ایران جان اظهار کرد:ایران جان فرصتی است تا تصویری روشن، واقعی و امیدآفرین از ایران به ایرانیان و جهان ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه در سند زیست‌بوم استان مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مطالبات استان احصا و برای تولیدات رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است گفت: ۲۲ سرفصل برای تولید محتوای رسانه‌ای تعیین شده که یکی از مهمترین آنها ویژند تبریز است.

نصیری با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده تبریز و آذربایجان‌شرقی گفت:تبریز به اندازه‌ای ظرفیتی که دارد حتی می‌تواند در دو دوره میزبان ایران جان باشد وجود حدود ۶ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها، حضور شاعران و چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی، میراث ارزشمند تاریخی و گردشگری و دیگر ظرفیت‌های این خطه اهمیت معرفی آذربایجان‌شرقی را در سطح ملی دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تک‌تک شهرستان‌های استان در جریان این رویداد گفت: خبرنگاران شهرستان‌های صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی از هم‌اکنون در حال فعالیت و تولید رسانه‌ای هستند تا ظرفیت‌های همه مناطق استان در قاب ایران جان دیده شود.

مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر حمایت کامل استانداری آذربایجان‌شرقی از رویداد ایران جان گفت:با دستور استاندار آذربایجان‌شرقی همه امکانات استان در اختیار رویداد ایران‌جان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان شرقی گفت:رویداد ایران‌جان فرصتی طلایی برای معرفی داشته‌های استان، از میراث تاریخی و تمدنی گرفته تا ظرفیت‌های تولیدی و صنایع غذایی است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: عظمت و شکوه امروز استان محصول زحمات انسان‌های بزرگی است که در طول تاریخ برای آبادانی و پیشرفت آن تلاش کرده‌اند و رویداد ایران‌جان بهترین فرصت برای دیده شدن این تلاش‌ها و معرفی داشته‌های ارزشمند استان است.

محمدزاده تاکید کرد: وجود ثروت‌های مادی و معنوی در کشور، یک سرمایه بزرگ برای پشتیبانی از ایران است و معرفی درست این ظرفیت‌ها می‌تواند در تقویت امید، اعتماد و انگیزه مردم برای ساختن آینده کشور نقش موثری داشته باشد.

گفتنی است ایران جان عنوان رویداد رسانه‌ای صدا و سیماست که با تمرکز بر ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور، در یک بازه زمانی مشخص، تولیدات رسانه‌ای متنوعی برای معرفی توانمندی‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقتصاد، مردم، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های علمی و دیگر ویژگی‌های هر استان تولید و از شبکه‌های مختلف صدا و سیما منتشر می‌شود.