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برخورد یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی بوکان با یک دستگاه پژو ۴۰۵، ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجانغربی گفت: برخورد یک دستگاه آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی بوکان با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در مسیر بازگشت از ماموریت، ۴ کشته و مصدوم بر جای گذاشت.
فرزین رضازاده افزود: در این سانحه که در محدوده روستای قلقله شهرستان بوکان روی داد، چهار نفر آسیب دیدند که ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ شامل یک مرد و یک زن، به علت شدت جراحات در محل حادثه جان باختند.رضازاده گفت: یک کودک ۲ ساله از سرنشینان خودروی سواری هم پس از انجام اقدامات اولیه و دریافت خدمات فوریتهای پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل شد.
وی اضافه کرد: در این حادثه ۲ نفر از کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی نیز مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه مراقبتهای پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند.
به گفته رضازاده بر اساس اعلام اولیه پلیس راهور، «عدم کنترل خودروی پژو ۴۰۵ هنگام سبقت» علت احتمالی وقوع سانحه مطرح شده است، اما بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه دارد.
رئیس اورژانس و مدیریت حوادث آذربایجانغربی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده جانباختگان، از رانندگان خواست هنگام سبقت و تردد در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از انجام حرکات پرخطر که میتواند جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد، خودداری کنند.