به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اظهارنامه، هشدار حقوقی است که پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی استفاده می‌شود.

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به زبان خیلی ساده می‌گه که اگر در معاملات و مراودات روزانهٔ خودتون با افراد، موضوعی پیش اومد که خودتون را در این مراوده و معامله، صاحب حق می‌دونید، اما طرف مقابلتون نمی‌پذیره و به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه و شما می‌خواهید که این موضوع را کتبـا بـه اطلاعش برسونید، قبل از اینکه از راه دادگاه و یـا شورای حل اختلاف اقدام کنید، خواسته خـودتون را در قالـب اظهارنامـه بـه اطلاع طـرفِ مقابل می‌رسونید کـه مثـلا در فلان تاریخ موعـد پرداخـت طلـب شـما فـرا می‌رسه و یا شما بـه موجب فلان قرارداد باید بـه تعهد خودت عمل کنی یا اینکه طبق قرارداد فیمابین، من متضرر شدم و از این طریق می‌خوام معامله را فسخ می‌کنم و گرنه ناچارا از طریق مراجع قضایی اقدام‌ می‌کنم و از این جور موارد که شاید برای هر شخصی پیش بیاد.

در واقع، اظهـارنامه هشداریه کـه قبـل از طـرح دعـوا در دادگستری بـه طـرف داده‌ می‌شه، البتـه در هنـگام تنظیم متن اظهارنامه دقت شود که متن، حقوقی و دقیق تنظیم شده تا در آینده به ضـرر فرد اسـتفاده نشـود.