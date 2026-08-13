به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم خراسان جنوبی در روز‌های پایانی ماه صفر بار دیگر ارادت عمیق خود به اهل‌بیت (ع) را با حضور گسترده در مراسم عزاداری و خدمت‌رسانی به زائران رضوی به نمایش گذاشتند.

برخی زائرانی نیز از مناطق مختلف خراسان جنوبی، از جمله روستا‌های مرزی و شهرستان سربیشه، با پای پیاده و در شرایط گرم تابستان، مسیر طولانی مشهد مقدس را طی کرده‌اند و بیش از ۱۰ روز در راه بوده‌اند.



