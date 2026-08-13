عزاداری هیئت های خراسان جنوبی در مشهد مقدس برای امام مهربانی
بیش از ۱۵۸ هیئت خراسان جنوبی در روز شهادت امام رضا (ع) برای امام مهربانی ها عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم خراسان جنوبی در روزهای پایانی ماه صفر بار دیگر ارادت عمیق خود به اهلبیت (ع) را با حضور گسترده در مراسم عزاداری و خدمترسانی به زائران رضوی به نمایش گذاشتند.
برخی زائرانی نیز از مناطق مختلف خراسان جنوبی، از جمله روستاهای مرزی و شهرستان سربیشه، با پای پیاده و در شرایط گرم تابستان، مسیر طولانی مشهد مقدس را طی کردهاند و بیش از ۱۰ روز در راه بودهاند.
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