بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هندیجان با ثبت شاخص ۱۶۹ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد و آلوده‌ترین شهر استان خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هندیجان با ثبت شاخص ۱۶۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد و آلوده‌ترین هوای استان خوزستان را به خود اختصاص داده است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند شاخص کیفیت هوا در خرمشهر ۱۳۱، اندیمشک ۱۲۸، بهبهان ۱۲۴، دشت آزادگان ۱۲۰، شوش ۱۱۴، شوشتر ۱۰۹، آبادان ۱۰۸ و اهواز ۱۰۲ AQI ثبت شده که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در رامهرمز، ماهشهر، اندیکا، دهدز، شادگان، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هویزه نیز قابل قبول اعلام شده است.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا، گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی در شرایط ناسالم باید از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های خود در فضای باز را کاهش دهند.