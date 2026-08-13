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مشهد مقدس، در سالروز شهادت سلطان سریر ارتضاء، امام علی ابن موسی الرضا (ع)، سیاه پوش و سوگوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجاوران و زائران بارگاه رضوی از سراسر کشور پیاده و سواره خود را به مشهد مقدس رسانده اند تا در شهادت ثامن الحجج(ع) ،همنوا با جواد الائمه (ع)، سوگواری و عزاداری کنند.
کاروانهای زائران در هوای گرم با پای پر آبله و دلهای شکسته، رنج سفر را به امید شفاعت امام مهربان خویش بر جان خریده اند و با این یقین و ایمان که سلطان علی ابن موسی الرضا (ع) هیچ سلامی را بی پاسخ نمیگذارند، رو به سوی بارگاه رضوی نهاده اند.
موکبهای خدمت رسانی به زائران از مبادی ورودی مشهد تا حرم رضوی بر پا شده است و حدود پنج میلیون زائر و مسافر تاکنون برای شرکت در مراسم عزاداری ثامن الحجج(ع) به مشهد مقدس مشرف شده اند.
اعلام جزییات مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) در حرم رضوی
جزییات مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) در بارگاه قدسی رضوی از سوی رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه این حرم مطهر تشریح شد.
حجتالاسلام مسلم هوشنگی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما، مرکز خراسانرضوی اظهار کرد: مراسم عزاداری صبح سالروز شهادت امام رضا (ع) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز پنجشنبه بیست و دوم مردادماه در رواق امام خمینی (ره) حرم امام رضا (ع) آغاز میشود.
وی افزود: در این مراسم آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد سخنرانی میکند. همچنین مرثیه سرایی و عزاداری توسط مداحان اهل بیت(ع) از دیگر برنامههای این آئین است.
رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: مراسم عزاداری ظهر شهادت امام رضا(ع) نیز از ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز پنجشنبه بیست و دوم مردادماه با قرائت زیارت امین الله و مرثیه سرایی آغاز و پس از سخنرانی، مرثیه سرایی و عزاداری توسط مداحان اهل بیت(ع) در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود.
وی گفت: چهارپایه خوانی غروب شهادت ثامن الائمه (ع) هم از ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه بیست و دوم مردادماه در صحن پیامبر اعظم (ص) برپا میشود.
هوشنگی یادآور شد: مراسم شام شهادت ثامن الحجج (ع) هم از ساعت ۱۹:۳۵ امشب پنجشنبه بیست و دوم مردادماه با قرائت زیارت امینالله و مرثیه سرایی آغاز میشود و پس از سخنرانی، دعای کمیل توسط مهدی رسولی خوانده میشود.