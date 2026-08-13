به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی روزنامه های انگلیس

فایننشال تایمز:

اوکراین در پی درخواست «جی‌دی ونس»، حملات پهپادی خود به نفتکش‌های حاضر در یک بندر حیاتی را در دریای سیاه متوقف کرده است.

اردین:

خبر اصلی خود را به هشدارهای یک اتحادیه صنفی اختصاص داده است مبنی بر اینکه پرستاران به علت شدت گرما و نبود وسایل خنک کننده، در طول شیفت‌های کاری خود دچار بی‌هوشی و غش می‌شوند.

آی پیپر:

خورشیدگرفتگی صفحه اول این روزنامه را تصرف کرده است؛ رویدادی آسمانی که این روزنامه آن را پدیده‌ای «کم‌نظیر و نادر در هر نسل» توصیف کرده است.

دیلی تلگراف:

طرح اندی برنهام برای انتقال پناهجویان به مناطق مرفه و طبقه متوسط، هزینه‌های بیشتری را بر مالیات‌دهندگان تحمیل خواهد کرد.

تایمز:

طرح حزب کارگر برای محدود کردن «قراردادهای کاری بدون ساعت تضمینی» می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کسب‌وکارها تحمیل کند.

سان:

صفحه اول خود را به خورشیدگرفتگی اختصاص داده است که بریتانیایی‌ها را مجذوب خود کرده است.

دیلی میل:

بریتانیا به دلیل سیاست‌های حزب کارگر در «احیای طبیعت وحشی»، سالی رکوردشکن و بی‌سابقه را از نظر وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی تجربه کرده است.

دیلی اکسپرس:

استفاده از پله‌ها به جای آسانسور می‌تواند خطر مرگ زودرس را تا نزدیک به یک‌ چهارم کاهش دهد.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

آتش گرفتن کشتی اندونزیایی از بالی/ یک نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر نجات یافتند.

افزایش قیمت نفت، نوسانات بازار سهام در آستانه انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا

• نیو استریت تایمز

تهدید موشکی موثق باعث تغییر مخفیانه هواپیمای ترامپ شد.

مالزی و تایلند همکاری خود را در زمینه امنیت مرزی و جرایم فرامرزی افزایش می‌دهند.

بازگشت به خانه: نخست وزیر انور پس از عمل جراحی مرخص شد.

• مالایی میل

وقتی بی‌طرفی سودآور است: چگونه مالزی بحران جهانی سوخت را مدیریت می‌کند.

مه دود در مالزی بدتر شد و ۱۱ ایستگاه سطح API ناسالم را ثبت کردند.

• اتوسان مالزی

تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ خلیج فارس هنوز در بن‌بست

• آوانی اینترنشنال

رئیس کل بانک مرکزی ایران: ایران به بانک توسعه جدید کشور‌های عضو بریکس می‌پیوندد.

• آنتارا نیوز

رئیس جمهور لبنان: اسرائیل باید از خاک ما خارج شود.

• بانکوک پست

صلح غزه هنوز یک نمایش است.

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