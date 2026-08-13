اوکراین در پی درخواست «جیدی ونس»، حملات پهپادی خود به نفتکشهای حاضر در یک بندر حیاتی را در دریای سیاه متوقف کرده است.
خبر اصلی خود را به هشدارهای یک اتحادیه صنفی اختصاص داده است مبنی بر اینکه پرستاران به علت شدت گرما و نبود وسایل خنک کننده، در طول شیفتهای کاری خود دچار بیهوشی و غش میشوند.
خورشیدگرفتگی صفحه اول این روزنامه را تصرف کرده است؛ رویدادی آسمانی که این روزنامه آن را پدیدهای «کمنظیر و نادر در هر نسل» توصیف کرده است.
طرح اندی برنهام برای انتقال پناهجویان به مناطق مرفه و طبقه متوسط، هزینههای بیشتری را بر مالیاتدهندگان تحمیل خواهد کرد.
طرح حزب کارگر برای محدود کردن «قراردادهای کاری بدون ساعت تضمینی» میتواند هزینههای سنگینی را به کسبوکارها تحمیل کند.
صفحه اول خود را به خورشیدگرفتگی اختصاص داده است که بریتانیاییها را مجذوب خود کرده است.
بریتانیا به دلیل سیاستهای حزب کارگر در «احیای طبیعت وحشی»، سالی رکوردشکن و بیسابقه را از نظر وقوع آتشسوزیهای جنگلی تجربه کرده است.
استفاده از پلهها به جای آسانسور میتواند خطر مرگ زودرس را تا نزدیک به یک چهارم کاهش دهد.
آتش گرفتن کشتی اندونزیایی از بالی/ یک نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر نجات یافتند.
تهدید موشکی موثق باعث تغییر مخفیانه هواپیمای ترامپ شد.
مالزی و تایلند همکاری خود را در زمینه امنیت مرزی و جرایم فرامرزی افزایش میدهند.
بازگشت به خانه: نخست وزیر انور پس از عمل جراحی مرخص شد.
وقتی بیطرفی سودآور است: چگونه مالزی بحران جهانی سوخت را مدیریت میکند.
مه دود در مالزی بدتر شد و ۱۱ ایستگاه سطح API ناسالم را ثبت کردند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران: ایران به بانک توسعه جدید کشورهای عضو بریکس میپیوندد.
رئیس جمهور لبنان: اسرائیل باید از خاک ما خارج شود.
صلح غزه هنوز یک نمایش است.
عناوین روزنامههای چین :
شینهوا – Xinhua
وزارت خارجه چین: کشورهای مربوطه از سوءاستفاده از سازوکارهای کنترل تسلیحات چندجانبه دست بردارند
رسانه آمریکایی: ایران آمریکا را وارد «جنگ نامتقارن» کرده است
طرح صلح غزه با دشواری روبهروست و اختلافات آمریکا و اسرائیل را برجسته میکند
ترامپ مدعی «کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز» شد.
زلزله کلمبیا؛ شمار قربانیان به ۲۶۵ نفر رسید و سه روز عزای عمومی اعلام شد
آغاز نخستین مسیر بینالمللی C۹۱۹؛ گزارش ویژه از فرود هواپیمای ساخت چین در اولانباتور
سیجیتیان – CGTN
تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شروط تهران را نپذیرد بازگشایی نخواهد شد
نخستوزیر ژاپن با رئیسجمهور ایران تلفنی گفتوگو کرد
چین از کشورهای مربوطه میخواهد از سوءاستفاده از سازوکارهای کنترل تسلیحات خودداری کنند
سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، کارولین لیویت، در پایان ماه اوت از سمت خود کنارهگیری میکند
پوتین: اقدامات ناتو و ژاپن تهدید امنیتی ایجاد میکند
زلزله ۴.۹ ریشتری در شمالغرب چین، در منطقه سینکیانگ
شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به دومین شیوع بزرگ ثبتشده در تاریخ تبدیل شده است
گلوبال تایمز – Global Times
کارشناس چینی: مطالبه آمریکا برای پرداخت غرامت از سوی ایران، تلاشی برای فشار بر تهران و مقابله با تصویر سازشکارانه واشنگتن است
آیا کنترل صادرات آمریکا واقعاً برای مهار چین است یا در نهایت به کنترل خود آمریکا منجر میشود؟
چین بر لزوم ایجاد محیط تجاری عادلانه در اسپانیا و ادامه همکاری بر سر پروژه SAIC تأکید کرد
چین ۹۷ درصد از محمولههای جهانی رباتهای انساننما در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است
رزمایش دریایی چین و اندونزی در شرق تایوان؛ نخستین رزمایش مشترک دو کشور در این منطقه
پیشنهاد ایلان ماسک برای سفر به چین چه کسانی را در آمریکا شرمنده کرد؟
چاینا دیلی – China Daily
حملات در آبهای خاورمیانه تنشها را تشدید کردهاند؛ دو مسیر مهم کشتیرانی تحت فشار قرار گرفتهاند
ثروتمندان در حال انتقال داراییهای خود از منطقه خلیج فارس هستند؛ با وجود آتشبس موقت ایران و آمریکا.
کشورهای ASEAN باید خود را برای چندین شوک همزمان آماده کنند؛ از رشد صادرات چین و تنش تجاری چین–آمریکا تا جنگ اسرائیل–آمریکا با ایران و هوش مصنوعی
چهار شهر بزرگ چین محدودیتهای خرید مسکن را کاهش دادهاند؛ پکن، شانگهای، شنژن و گوانگژو در مسیر حمایت بیشتر از بازار مسکن
افزایش تابستانی کووید-۱۹ در چین یک نوسان عادی تلقی میشود و روند رشد نرخ مثبتشدن آزمایشها کند شده است
چین جایگاه جهانی خود را در توسعه انرژی هیدروژنی تثبیت کرده است؛ ظرفیت هیدروژن تجدیدپذیر چین بیش از نیمی از ظرفیت جهان را تشکیل میدهد
حجم معاملات مجوزهای انتشار کربن در بازار ملی چین از ۹۳۰ میلیون تن گذشت
روزنامه مردم – People's Daily
درگذشت ژو رونگجی، نخستوزیر پیشین چین
دستاوردهای آموزش و یادگیری در زمینه «نگرش صحیح به عملکرد سیاسی» درچین به سازوکارهای نهادی تبدیل میشود
چین بهطور همهجانبه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را پیش میبرد
نهاد تنظیم بازار چین نظارت بر اندازهگیری و سنجش کالاهای مرتبط با معیشت مردم را تقویت میکند
تقویت رویکرد نظاممند و ارتقای ظرفیت مقابله با بلایا؛ بقایای توفان «دلفین» همچنان بر مناطق چین اثر میگذارد
فناوری رابط مغز و رایانه چین به یک پیشرفت مهم دست یافته است
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
ی.هواپیمای بزرگ ساخت چین رسماً وارد نخستین مسیر تجاری بینالملل
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان:
«دیلی جنگ»
- اعلام آمادگی پاکستان برای همکاری با ائتلاف دریایی به سرپرستی عربستان با هدف تامین امنیت دریانوردی
- وزیر دفاع پاکستان در دیدار با سفیر ایران درخصوص تقویت همکاریهای دوجانبه به گفتوگو پرداخت
- ۸۲ درصد رای دهندگان در یک نظرسنجی عمومی از عملکرد نیروهای مسلح پاکستان در مرزهای این کشور ابراز رضایت کردند
- ۱۸ تروریست در منطقه «سوراب» بلوچستان به هلاکت رسیدند
«روزنامه اکسپرس»
- رئیس جمهور ترکیه: امیدواریم کشورهای منطقه برای تامین امنیت منطقه به پیمان دفاعی مکه بپیوندند
- ادامه تحصن اتحادیه کامیون داران پاکستانی در اعتراض به تعیین روزانه قیمت سوخت/ گزارشهایی از کمبود مواد اساسی در بازارها منتشر شده است
- ایران: هیچگونه مذاکراتی با آمریکا در زمینه تمدید اتش بس صورت نگرفته است/ آمریکا پیشتر از این توافق خارج شده است
- حزب تحریک انصاف بار دیگر برای تظاهرات سراسری ضد دولتی در ۲۷ سپتامبر فراخوان داد
«روزنامه دنیا»
- وزیر خارجه نروژ در سفری رسمی به اسلام آباد با همتای پاکستانی خود دیدار کرد
- گزارش سازمان ملل: حمایت طالبان افغانستان از گروههای تروریستی باعث افزایش حملات در پاکستان شده است
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
.نخست وزیر و رئیس پارلمان کشمیر تحت کنترل پاکستان هفته آینده انتخاب میشوند
.- کمیسیون مشترک اقتصادی پاکستان و بلاروس برگزار شد
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- بحران برق در قاهره و چندین استان دیگر بدتر شده است
- اختلاف نظر شدید در پارلمان بر سر معرفی اوراق قرضه مالیاتی
- مصر و عربستان سعودی: ما به آنچه برخی رسانهها و سایتهای شبکههای اجتماعی منتشر میکنند، توجه نخواهیم کرد
روزنامه الشروق
- تهدید موشکی زمین به هوا باعث شد ترامپ در طول سفر به ترکیه هواپیمای خود را تغییر دهد
- مقامات آمریکایی: برای فریب و گمراهکردن، از «ایر فورس وان» استفاده کردیم؛ و ایرانیها میدانستند رئیسجمهور کجا اقامت دارد
- آمار کشتهشدگان زلزله کلمبیا به ۲۵۰ نفر و مفقودان به ۳۸۰۰ نفر رسید
- مصر ۱۴ منطقه جدید را برای اکتشاف نفت و گاز طبیعی در یک مناقصه بینالمللی عرضه میکند
- تشدید تنش اسرائیل در جنوب لبنان؛ عون در مورد اجرای توافقنامه چارچوب با ژنرال کلیرفیلد گفتوگو میکند
- حملات به تأسیسات حیاتی در شهر زاویه لیبی افزایش یافته است
روزنامه الیوم السابع
- دستور رئیس جمهور برای بومی سازی صنایع انرژیهای نو و تجدیدپذیر
- لیبی در وضعیت بسیار بحرانی و پرتنشی قرار دارد
- سودان: ارتش کنترل تیپ سیزدهم پیاده نظام را در دست دارد؛ شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع به هدف قرار دادن غیرنظامیان ادامه میدهند
روزنامه الجمهوریه
- افزایش امنیت انرژی؛ توسعه تولید محلی کود، ماسه سیاه و عناصر خاکی کمیاب
- سه مقبره «باستانشناسی» حاوی مومیاییها و تابوتهای ساخته شده از سنگ آهک و سفال کشف شد
- ترامپ به «جنگ لفظی» ادامه میدهد
پهپادهای دریایی: سلاحی جدید در جنگ علیه ایران
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان