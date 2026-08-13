شاخص کیفیت هوای مشهد امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد، با ثبت عدد ۹۴ در شرایط زرد و قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق سجاد و خیام شمالی در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، ویلا، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، مفتح، امامیه و آوینی نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

وضع هوای منطقه طرق هم سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.