به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه بازدید از رزمایش‌های ناوگان اقیانوس آرام، نشستی با محوریت تأمین امنیت مرز‌های شرقی این کشور برگزار کرد.

پوتین در این نشست که بر عرشه رزم‌ناو «واریگ» و با حضور ویکتور لین، فرمانده ناوگان اقیانوس آرام؛ سرگئی ماخوری، رئیس اداره مرزبانی سرویس امنیت فدرال در منطقه ساخالین؛ و الکسی شودوف، فرمانده موقت سپاه ۶۸ ارتش وزارت دفاع روسیه برگزار شد، گفت: «بدیهی است که امروز بخش عمده گفت‌و‌گو‌ها به این عملیات ویژه نظامی اختصاص دارد، اما وظیفه ما تأمین امنیت کشور روسیه در امتداد تمامی مرز‌ها و در تمامی مناطق است.»

وی با بیان اینکه وضعیت در حوزه عملیاتی ناوگان اقیانوس آرام «چندان ساده نیست»، افزود: «دیروز فرمانده ناوگان، ارزیابی خود از وضعیت منطقه را ارائه داد و من کاملاً با آن موافقم. امروز می‌خواهم پیشنهاد‌های شما درباره اقدامات تکمیلی را بشنوم تا شرایطی فراهم شود که بتوانید اهدافمان را به مؤثرترین شکل ممکن محقق سازید.»