آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی، بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد استان رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد لحظه‌ای، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا بویژه در دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

حمزه نژاد افزود: افزایش باد‌های جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از رفت و آمد خودداری کنند.

به لحاظ دمایی امروز و فردا، با شدت گرفتن وزش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و افزایش رطوبت نسبی، با ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه داریم.

اوایل هفته آینده، مجددا روند افزایش دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود، از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.