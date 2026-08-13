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مدیر دفتر سواحل و رودخانههای شرکت آب منطقهای کرمانشاه از لایروبی رودخانههای کرمانشاه برای شروع بارندگیهای سال آبی پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی فتاحی با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر احتمال بارشهای بیشتر از نرمال گفت: اگرچه لایروبی رودخانههای سطح استان برنامه سالانه است و به صورت مستمر انجام میشود، اما امسال لایروبی رودخانهها را با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال میکنیم.
وی با اشاره به وجود حدود هفت هزار کیلومتر رودخانه و آبراهه اصلی و فرعی در استان کرمانشاه گفت: بطور قطع امکان لایروبی تمامی این رودخانه و آبراهها وجود ندارد و نقاطی که از درون شهرها و مراکز جمعیتی عبور میکنند در اولویت ساماندهی قرار دارند.
مدیر دفتر سواحل و رودخانههای شرکت آب منطقهای کرمانشاه، رودخانه تنگ کنشت کرمانشاه، قسمتهایی از قرهسو در منطقه کرناچی و همچنین رودخانههایی که از شهرهای روانسر، اسلامآبادغرب، گیلانغرب، صحنه، قصرشیرین و ... میگذرند را از اولویتهای لایروبی برای شروع فصل بارش برشمرد.
مدیر دفتر سواحل و رودخانههای شرکت آب منطقهای کرمانشاه ابراز امیدواری کرد لایروبی رودخانهها تا قبل از شروع بارشهای قابل توجه پاییز به اتمام برسد.