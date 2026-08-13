اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: ماهشهر با ثبت ۷۶ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در ۲۴ ساعت گذشته در استان به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، در بازه زمانی ساعت ۹ و ۳۰ روز چهارشنبه ۲۱ مرداد تا ساعت ۹ و ۳۰ روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، میزان رطوبت نسبی در ایستگاه‌های مختلف استان ثبت شد که بندر ماهشهر با ثبت رطوبت ۷۶ درصدی، بیشترین میزان رطوبت را در خوزستان به خود اختصاص داد.

پس از ماهشهر، هندیجان با ۷۲ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و ایستگاه کشاورزی اهواز نیز ۵۰ درصد رطوبت نسبی را ثبت کرد.

همچنین میزان رطوبت در شوش ۴۷، امیدیه ۴۶، صفی‌آباد دزفول ۴۲، آبادان ۴۱، ایذه و رامشیر هر کدام ۴۰ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، کمترین میزان رطوبت نسبی با ۱۸ درصد در ایستگاه‌های حسینیه و هفتکل به ثبت رسید.

میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۲ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در این بازه زمانی ۳۵.۹ درصد اعلام شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان تأکید کرد این آمار مربوط به رطوبت نسبی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته است.