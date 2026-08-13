کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در مناطق دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

تلاطم دریا در تنگه هرمز و دریای عمان، ۲۲ مرداد

تلاطم دریا در تنگه هرمز و دریای عمان، ۲۲ مرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و بعدازظهر و شب کماکان ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق مستعد استان مورد انتظار است.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی، بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد استان رشد ابر، رگبار تابستانه باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد لحظه‌ای، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود. توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر مورد انتظار است و افزایش باد‌های جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری کنند.

او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا جمعه ۲۳ مرداد، با شدت گرفتن وزش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و افزایش رطوبت نسبی، با ماندگاری هوای گرم، کاهش دمای بیشینه مورد انتظار است و اوایل هفته آینده، مجددا روند افزایش دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود، از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری و مصرف بهینه حامل‌های انرژی بکار گرفته شود.