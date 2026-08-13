دادستان عمومی و انقلاب هندیجان از ورود قاطع دستگاه قضایی به پرونده جعل و دستکاری اسناد و احتمال تضییع حقوق بیت‌المال در شهرداری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سجاد احمدی بیان داشت: در پی گزارش‌های رسیده و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، موارد مشکوکی از مغایرت، دستکاری و جعل اسناد و مدارک، شناسایی و موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای بررسی نحوه وقوع اقدامات، شناسایی افراد مرتبط، تعیین میزان خسارت احتمالی وارده به بیت‌المال و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع در حال انجام است.

احمدی با تأکید بر اینکه ییت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: با هرگونه فساد اداری، جعل اسناد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، در صورت احراز جرم، قاطعانه و مطابق قانون برخورد خواهد شد و حقوق تضییع‌شده بیت‌المال نیز پیگیری و مطالبه می‌شود.

دادستان هندیجان ادامه داد: تا تکمیل تحقیقات و صدور رأی قطعی، رعایت حقوق قانونی افراد و اصل برائت مورد تأکید است و اطلاعات تکمیلی پرونده پس از طی مراحل قانونی و در صورت امکان، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.