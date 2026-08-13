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رئیس دیوان عالی کشور گفت: با تعامل قضات و وکلا، اطالههای دادرسی در پروندههای قضایی میتواند کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجت الاسلام منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان با اشاره به نقش اثرگذار وکلا در کاهش اطاله دادرسی یا طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها گفت: وکلا باید از صدور درخواستهای اعاده دادرسی بی مورد جلوگیری کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه در حال حاضر درخواستهای اعاده دادرسی حد و مرز ندارد و بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون است، افزود: در برخی موارد فردی برای یک موضوع، بارها درخواست اعاده دادرسی کرده است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین در این جلسه رویه قضایی در مواجهه با جرایم مواد مخدر را شفاف سازی کرد. بر اساس این رای که به عنوان «وحدت رویه» ابلاغ خواهد شد، اگر مشخص شود متهم با «قصد خروج از کشور» اقدام به حمل یا نگهداری مواد مخدر نموده است، علاوه بر مجازاتهای تعیین شده، با حکم ممنوع الخروج نیز مواجه خواهد شد. این هیئت تأکید کرد که در صورتی که قصد خروج از کشور در جرم احراز نشود، مجازاتهای معمول شامل حبس و جزای نقدی اعمال خواهد گردید.