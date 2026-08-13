در نشست شورای سالمندان استان مرکزی، روند اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» در اراک و توجه به نیاز‌های سالمندان در شهر‌ها و روستا‌ها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست شورای سالمندان استان مرکزی برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» در اراک، ضرورت مناسب‌سازی فضا‌های شهری، ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، توجه به نیاز‌های سالمندان در شهر‌ها و روستا‌های استان و تقویت برنامه‌های حمایتی و فرهنگی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح «شهر دوستدار سالمند» در اراک گفت: تحقق واقعی این عنوان تنها به مناسب‌سازی فیزیکی شهر محدود نمی‌شود، بلکه حفظ حرمت، منزلت و تأمین نیاز‌های روحی، جسمی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان باید در اولویت تصمیمات مدیریتی قرار گیرد.

حسن قمری افزود: اقدامات اولیه و مطالعات ارزشمندی با همکاری بهزیستی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی انجام شده است، اما انتظار می‌رود با تکیه بر یافته‌های علمی و پژوهشی، اقدامات عملیاتی با شتاب بیشتری دنبال شود.

او با تأکید بر اینکه خروجی تصمیمات شورای سالمندان باید در بهبود کیفیت زندگی این قشر قابل لمس باشد، گفت: مناسب‌سازی معابر، بوستان‌ها و پروژه‌های شهری یک ضرورت قانونی است، اما مأموریت مهم‌تر، حفظ کرامت انسانی سالمندان است و تصمیمات حوزه حمل‌ونقل، خدمات درمانی، تفریحی و مبلمان شهری باید متناسب با نیاز‌های واقعی سالمندان اتخاذ شود.

قمری ابراز داشت: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه سالمندی نباید تنها به بازنشستگان همان دستگاه محدود شود و همه دستگاه‌ها در قبال کل جامعه سالمندی استان مسئولیت دارند.

او بر تقویت نقش نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای در تحکیم جایگاه خانواده و تکریم سالمندان تأکید کرد و افزود: باید با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، شهرداری‌ها و مساجد از عادی‌سازی رهاشدگی سالمندان جلوگیری و فرهنگ احترام به والدین و تکریم سالمندان تقویت شود.

قمری همچنین بر استفاده از تجربیات موفق سایر شهرها، تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه مراقبت از سالمندان و ایجاد دوره‌های مهارتی و تخصصی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت توجه به سالمندان در سراسر استان گفت: برنامه‌های شورای سالمندان نباید به مرکز استان محدود شود و فرمانداران، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید برای رفع نیاز‌های سالمندان در شهر‌ها و روستا‌ها برنامه عملیاتی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی افزود: سالمندی به خودی خود بحران نیست، بلکه مرحله‌ای طبیعی از زندگی است و وظیفه مدیریت این است که زیرساخت‌های جامعه را برای این واقعیت آماده کند تا هر شهروند در دوران سالمندی از آرامش، احترام و رفاه برخوردار باشد.