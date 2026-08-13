مردم سمنان در تجمع شب های اقتدار ضمن سوگواری مصائب پایان ماه صفر ، در حالی که پرچم‌های سرخ را در دست داشتند، بر تداوم خون خواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم ایران عزیز تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حاضران در این اجتماع با پیوند دادن فضای عزاداری سالروز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) به تجمعات مردمی، بر استمرار مسیر ایمان و وفاداری تأکید کردند و بار دیگر اراده خود را برای ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی ابراز داشتند.