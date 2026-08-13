مطالبه برخورد قاطع با هنجارشکنیها در بیانیه ائمه جمعه موقت ساری
ائمه جمعه موقت ساری با تأکید بر ضرورت حفظ شأن مدیریتی و اخلاقی مسئولان، خواستار تقویت نظارت بر مدیران و برخورد قانونی با مظاهر هنجارشکنی و بیعفتی در استان مازندران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ائمه جمعه موقت ساری در بیانیهای ضمن حمایت از موضع نماینده ولیفقیه در مازندران و امام جمعه مرکز استان درباره حواشی اخیر حضور فرماندار یکی از شهرستانهای استان در یک مجمع، بر صیانت از ارزشهای دینی، تقویت نظارت بر مدیران و برخورد قاطع با هنجارشکنیها تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است:
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ثمره خونهای پاک شهیدان و مجاهدتهای ملتی است که برای حاکمیت دین و عدالت، از جان و مال گذشتند. امروز که دشمنان با جنگ ترکیبی، کیان خانواده و عفت جامعه را هدف گرفتهاند، صیانت از ارزشهای اخلاقی و احکام الهی، تکلیفی شرعی و قانونی برای کارگزاران نظام است.
ما امضاکنندگان، ضمن تأکید بر هوشیاری در برابر جریانات سازمانیافته برای دهنکجی به مقدسات و شکستن قبح هنجارشکنی، نکات ذیل را به استحضار مردم و مسئولین میرسانیم:
۱- حواشی اخیر حضور فرماندار یکی از شهرستان های استان مازندران در مجمعی خارج از شئون، تنها یک لغزش فردی نیست؛ بلکه نشانه نفوذ روحیه سبکبارگی ارزشی در بدنه مدیریتی است که اعتماد عمومی را هدف گرفته است.
تذکر حکیمانه و ناصحانه حضرت آیتالله محمدی لائینی نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندارن و امام جمعه مرکز استان مبنی بر این که «فرماندار پدر جامعه است و ناصالحان شایسته این مسند نیستند»، نشان بصیرت ایشان است.
ما ضمن تأیید این موضع، بر فعالسازی نظارت و پالایش مدیریتی برای جلوگیری از حضور افراد نااهل تأکید و حمایت خود را از برخورد قاطع با بیمبالاتیها اعلام میداریم.
۲- در منطق اسلام، مسئولیت امانت الهی است و مدیر، الگوی رفتاری جامعه است. کسی که بر مسند اجرا مینشیند، با شایستگی اخلاقی و التزام عملی سنجیده میشود. حضور یک مقام اجرایی در محافل بیحجابی، هرچند شخصی، قبحزدایی از هنجارشکنی و بازتولید اباحهگری است که شعور دینی مردم را جریحهدار میکند. از اینرو، نهادهای نظارتی باید شأن اخلاقی مدیران را معیار ارزیابی مستمر قرار دهند تا کسی به گمان مصونیت، حرمت بیتالمال و جامعه مؤمن را قربانی هوسهای خود نسازد.
۳- عفاف و حجاب، شاکله هویتی جامعه اسلامی و رکن امنیت اخلاقی و استحکام خانواده است. خداوند پاسداشت آن را مایه طهارت نفوس دانسته و نظام اسلامی صیانت از آن را از اهداف بنیادین خود قرار داده است. حراست از این ارزش، وظیفه همگانی و بهویژه متولیان فرهنگی و اجرایی است و سستی در آن، خیانت به آرمانهای ملت است.
کشف حجاب و بیعفتی، یک آسیب اجتماعی سازمانیافته و حلقهای از جنگ ترکیبی دشمن برای فروپاشی خانواده و هویت دینی است. قرآن مؤمنان را به امر به معروف و نهی از منکر فرمان داده است. از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و متولیان فرهنگی انتظار میرود با اجرای دقیق قوانین، بهویژه قانون حمایت از خانواده، با مروجان این ناهنجاریها برخورد قاطع و عبرتآموز کنند و نگذارند مازندران به جولانگاه مدعیان دروغین آزادی تبدیل شود.
۴- به غافلان و معاندان هشدار میدهیم که صبر نظام، به معنای نادیده گرفتن حدود الهی نیست. مردم شهیدپرور مازندران اجازه نمیدهند سرمایههای معنوی این سرزمین قربانی بازیهای سیاسی و وادادگی فرهنگی شود.
در پایان، از ائمه محترم جمعه و تمامی مسئولان ذیربط استان انتظار داریم با نظارتی مستمر بر مراکز گردشگری و خدماتی، از هرگونه مظاهر فساد و ناهنجاری پیشگیری کرده و محیطهای اداری را پالایش نمایند تا شأن مازندران، بهعنوان استانی سرآمد در پاسداری از فرهنگ دینی، همواره محفوظ بماند.
والسلام علی من اتبع الهدی
این بیانیه به امضای سید حسین شفیعی دارابی، عضو هیئت علمی دانشگاه مجازی المصطفی (ص)، محمدرضا نصوری، عضو هیئت علمی بنیاد مهدویت و سید حسین حسینی کارنامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ائمه جمعه موقت ساری رسیده است.