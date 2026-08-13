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مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: استخراج غیرمجاز رمزارز، دستاندازی به حقوق عمومی شهروندان است و با مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال برخورد جدی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد فراتی با اشاره به فشارهای مضاعف وارد شده بر شبکه توزیع برق در پی بهرهبرداری غیرمجاز از ماینرها، اظهار کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که عدهای محدود برای کسب منافع شخصی، از برق یارانهای و عمومی سوءاستفاده کرده و با بارگذاری بیرویه بر شبکه، زمینه خاموشیهای ناخواسته اتفاقاتی در بخش خانگی و صنعتی را فراهم میکنند.
وی در تشریح ابعاد این معضل افزود: هر دستگاه ماینر معادل یک دستگاه کولرگازی در استان ما و بهاندازه چندین واحد مسکونی انرژی در مناطق عادی مصرف میکند؛ در روزهای اوج مصرف، بهویژه در فصل تابستان و گرمای طاقتفرسای خوزستان، این برداشتهای غیرمجاز باعث ایجاد افت ولتاژ شدید، نوسان در شبکه و در نهایت آسیب رساندن به تجهیزات و ترانسفورماتورهای عمومی و در نهایت وسایل برقی شهروندان میشود.
فراتی با تاکید بر اینکه برق مصرفی خانوارها و صنایع تولیدی خط قرمز این شرکت است، تصریح کرد: ما به عنوان متولیان تامین برق پایدار، اجازه نخواهیم داد انرژی مردم فدای فعالیتهای غیرقانونی شود؛ این اقدام نه تنها سرقت انرژی، بلکه تخریب اموال عمومی است که با پیگیریهای قانونی و همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی، و به ویژه همکاری موثر پلیس فراجا با جدیت دنبال میشود.
توصیههای راهبردی برای پایداری شبکه در ایام اوج مصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به تجارب سالهای گذشته و سوابق موجود در مدیریت بار شبکه، توصیههایی را جهت مشارکت مردم در حفظ پایداری جریان برق ارائه داد و گفت: با توجه به اینکه ساعات اوج بار معمولا از ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳ است، از مشترکان تقاضا داریم استفاده از وسایل پرمصرف نظیر ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به ساعات غیرپیک منتقل کنند.
وی همچنین با اشاره به سرویس دورهای تجهیزات سرمایشی گفت: همچنین با توجه به گرمای هوا در اهواز، سرویس به موقع کولرها و استفاده از سایبان برای کمپرسورها، میتواند تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد که این امر بهطور مستقیم به پایداری شبکه برای همه شهروندان کمک میکند.
فراتی بیان داشت: تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه (دمای آسایش) نیز ضمن کاهش چشمگیر مبلغ قبض برق، از فشار مضاعف بر شبکه توزیع جلوگیری میکند.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت همگانی یادآور شد: مشارکت مردم، کلیدیترین ابزار ما در شناسایی مراکز غیرمجاز است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشات شهروندان در خصوص فعالیت ماینرهای غیرمجاز است.
اطلاعات گزارشدهندگان محرمانه باقی میماند
وی تاکید کرد: اطلاعات گزارشدهندگان کاملا محرمانه باقی میماند و از تمامی کسانی که در راه حفظ سرمایههای ملی و پایداری شبکه برق اهواز با ما همکاری میکنند، با اهدای پاداش قدردانی خواهد شد.
محمد فراتی اظهار کرد: هدف نهایی ما، عبور ایمن و بدون خاموشی از ایام پیک مصرف و تامین رفاه برای همه مشترکین، بهویژه صنایع تولیدی استان است.
وی همچنین با اشاره به کشف یک مزرعه ماینر غیرمجاز در شهر ملاثانی گفت: در راستای اجرای طرح مهتاب و جلوگیری از سرقت انرژی روز گذشته ۱۱ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در شهرستان باوی کشف شد.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از کشف ۱۲ مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز شامل ۱۰۳ دستگاه ماینر در ۷۲ ساعت گذشته در برخی مناطق شهرستان اهواز خبر داده بود.