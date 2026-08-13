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در نشستی با حضور رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور، راهکارهای احیای شرکت صدر فولاد لرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در نشست بررسی راهکارهای احیای شرکت صدر فولاد استان که با حضور رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور برگزار شد، گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت این واحد صنعتی و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن بررسی شد.
امید امیدی شاهآباد افزود: در ادامه همچنین، ظرفیتهای موجود شرکت، وضعیت فعلی مجموعه و الزامات مورد نیاز برای بازگشت آن به چرخه فعالیت اقتصادی بررسی و حاضران بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف این واحد تأکید کردند.
وی ادامهداد: همچنین راهکارهای اجرایی برای احیای شرکت صدر فولاد و فراهم کردن زمینه ازسرگیری فعالیت تولیدی آن مورد بحث قرار گرفت و بر پیگیری موضوع در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت حمایت از صنایع و دستگاههای اجرایی استان تأکید شد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان تأکیدکرد: پیگیریها برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و استفاده مجدد از ظرفیتهای صنعتی موجود در استان در این زمینه ادامه دارد.
صدر فولاد از جمله واحدهای صنعتی لرستان است که تعیین تکلیف و بازگشت آن به چرخه تولید، در سالهای اخیر مورد توجه مسئولان استان قرار گرفته و تلاشها برای رفع موانع تولید آن ادامه دارد.