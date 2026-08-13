به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در نشست بررسی راهکار‌های احیای شرکت صدر فولاد استان که با حضور رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور برگزار شد، گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت این واحد صنعتی و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن بررسی شد.

امید امیدی شاه‌آباد افزود: در ادامه همچنین، ظرفیت‌های موجود شرکت، وضعیت فعلی مجموعه و الزامات مورد نیاز برای بازگشت آن به چرخه فعالیت اقتصادی بررسی و حاضران بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عملیاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف این واحد تأکید کردند.

وی ادامه‌داد: همچنین راهکار‌های اجرایی برای احیای شرکت صدر فولاد و فراهم کردن زمینه ازسرگیری فعالیت تولیدی آن مورد بحث قرار گرفت و بر پیگیری موضوع در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت حمایت از صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان تأکید شد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تأکیدکرد: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و استفاده مجدد از ظرفیت‌های صنعتی موجود در استان در این زمینه ادامه دارد.

صدر فولاد از جمله واحد‌های صنعتی لرستان است که تعیین تکلیف و بازگشت آن به چرخه تولید، در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان استان قرار گرفته و تلاش‌ها برای رفع موانع تولید آن ادامه دارد.