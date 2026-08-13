معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا از برگزاری مسابقه میدان‌یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و افزایش توانمندی‌های مردمی در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رسول شیخ‌بیگی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رویداد مسابقه میدان‌یار با هدف ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و افزایش توانمندی‌های مردمی طراحی شده است.

وی افزود: این مسابقه در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه مشارکت عمومی و تقویت مهارت‌های مورد نیاز شهروندان را فراهم کند.

شیخ‌بیگی با تشریح محور‌های چهارگانه مسابقه میدان‌یار گفت:محور نخست به دانش و مهارت‌های نظامی اختصاص دارد و مباحث نظری و مهارت‌های مرتبط با تجهیزات و سلاح‌های مختلف را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه در برمی‌گیرد.

وی ادامه داد: محور دوم خودامدادی و دگرامدادی است که آموزش و اجرای مهارت‌های امدادی و کمک‌رسانی در شرایط مختلف را دنبال می‌کند.

معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا افزود:در بخش فرهنگی و هنری نیز شرکت‌کنندگان در زمینه‌هایی همچون رجزخوانی و پرچم‌گردانی، طراحی و اجرای پلاکارد، شعارنویسی و تولید دست‌سازه‌های فرهنگی به رقابت می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد:محور چهارم با عنوان روایت میدان به تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با موضوع و فرآیند برگزاری رویداد میدان‌یار اختصاص دارد.

شیخ‌بیگی با بیان اینکه شرکت در این رویداد برای عموم مردم آزاد است گفت: مسابقه میدان‌یار محدودیت سنی ندارد و رقابت‌ها در سه بخش خانوادگی، بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد:این مسابقات در چهار سطح برگزار خواهد شد که مرحله نخست آن در قالب رقابت‌های میادین شهر و روستا و در محل تجمعات مردمی و میادین شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا افزود: در مرحله دوم منتخبان رقابت‌های مقدماتی هر شهرستان با یکدیگر رقابت می‌کنند و در مرحله سوم نیز منتخبان شهرستان‌ها در قالب یک مسابقه تلویزیونی به رقابت خواهند پرداخت که این مرحله از سیمای استان پخش می‌شود.

وی گفت:در مرحله چهارم نیز منتخبان استان‌ها در قالب یک مستند مسابقه تلویزیونی با یکدیگر رقابت می‌کنند و این مرحله برای پخش از شبکه‌های ملی صداوسیما برنامه‌ریزی شده است.

شیخ‌بیگی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: گروه‌های برتر بر اساس نظر داوران حاضر در محل برگزاری مسابقات و همچنین رای مردمی انتخاب خواهند شد.

وی افزود: در تمامی مراحل از شرکت‌کنندگان تقدیر می‌شود و برای گروه‌های برتر نیز جوایزی در نظر گرفته شده است همچنین در مراحل شهرستانی و استانی جوایز ویژه‌ای به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنری سپاه عاشورا با اشاره به زمان‌بندی برگزاری مسابقه میدان‌یار گفت: ثبت‌نام این رویداد از نیمه مردادماه آغاز می‌شود و رقابت‌های مقدماتی نیز از دهه سوم مرداد ماه در میادین شهر‌ها و روستا‌ها و محل تجمعات مردمی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:علاقمندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های بسیج در محلات و پایگاه‌های بعثت در میادین مراجعه کنند یا از طریق سامانه میدان‌یار به نشانی yareali.ir اقدام کنند.