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مراسم سوگواری به مناسبت رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت جانسوز امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، با حضور جمعی از عاشقان و ارادتمندان اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت به امامت حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، سخنرانی مذهبی با محوریت آموزههای پیامبر اکرم (ص)، سیره اهلبیت (ع) و راههای مقابله با وسوسههای شیطان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین ارزانی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم (ص) در معارف اسلامی گفت: پیامبر اسلام (ص) هم خاتمالانبیا و هم خاتمالرسل است و آخرین پیامبر و رسول الهی به شمار میرود.
وی با استناد به روایات، مؤمنان برخوردار از ایمان و عمل صالح را از دشمنان شیطان برشمرد و افزود: پیامبران الهی، عالم عامل، حامل و عامل به قرآن، مؤذنان، دوستداران فقرا و یتیمان، صاحبان قلبهای رحیم، حقمداران و جوانان مؤمنی که دوران جوانی خود را در مسیر اطاعت خداوند سپری میکنند، در برابر وسوسههای شیطان ایستادگی میکنند.
سخنران مراسم همچنین توبه، تقوا، پرهیز از حرام، خیرخواهی، نصیحت برای رضای خدا، حسن خلق و پرهیز از قضاوت درباره زندگی دیگران را از دیگر راههای مقابله با وسوسههای شیطان دانست.
حجتالاسلام والمسلمین ارزانی تأکید کرد: شیطان سلطه اجباری بر انسان ندارد و تنها وسوسه و دعوت میکند؛ این انسان است که در نهایت، میان پذیرش دعوت الهی و پیروی از وسوسههای شیطان انتخاب میکند.
سخنران مراسم گفت: ملاک دینداری تنها ظاهر عبادت نیست؛ بلکه باید دید انسان با قدرت، ثروت، علم و نیاز مردم چگونه رفتار میکند و در برابر انسانهای ضعیف چه رویکردی دارد.
وی همچنین بر اهمیت عمل به قرآن، خیرخواهی، حسن خلق و یاری رساندن به محرومان تأکید کرد و این ویژگیها را از نشانههای پیروی حقیقی از پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) دانست.
در ادامه این مراسم، مداحان اهلبیت (ع) در سوگ رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به مداحی و مرثیهخوانی پرداختند و حاضران در فضایی معنوی به عزاداری پرداختند.