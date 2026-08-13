به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی پارسایی افزود: پل بریم باشت یکی از حلقه‌های اتصال جاده‌های استان فارس به کهگیلویه و بویراحمد است که طی سال‌های اخیر به دلیل عرض کم و ترافیک سنگین ، به یکی از پرحادثه‌ترین نقاط جاده‌ای کشور تبدیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرح از مهم‌ترین طرح‌های راه‌سازی استان برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محور‌های پرتردد جنوب کشور است.

پارسایی افزود: اجرای این طرح در کنار تعریف سه پل جدید در مسیر پل بریم تا باشت دنبال می‌شود و هدف آن، کاهش تصادفات، افزایش ظرفیت ترافیکی و بهبود دسترسی بین‌استانی است.

پارسایی اضافه کرد: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال، در راستای تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان، افزایش ایمنی تردد و کاهش نقاط حادثه‌خیز در محور‌های پرتردد کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری است.