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مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات چهار خطه کردن پل بریم باشت در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی پارسایی افزود: پل بریم باشت یکی از حلقههای اتصال جادههای استان فارس به کهگیلویه و بویراحمد است که طی سالهای اخیر به دلیل عرض کم و ترافیک سنگین ، به یکی از پرحادثهترین نقاط جادهای کشور تبدیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرح از مهمترین طرحهای راهسازی استان برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای پرتردد جنوب کشور است.
پارسایی افزود: اجرای این طرح در کنار تعریف سه پل جدید در مسیر پل بریم تا باشت دنبال میشود و هدف آن، کاهش تصادفات، افزایش ظرفیت ترافیکی و بهبود دسترسی بیناستانی است.
پارسایی اضافه کرد: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال، در راستای تکمیل زیرساختهای ارتباطی استان، افزایش ایمنی تردد و کاهش نقاط حادثهخیز در محورهای پرتردد کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری است.