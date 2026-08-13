به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گفت: نخستین حادثه دیشب ساعت ۱۹:۵۵ در محور مبارکه-بروجن، بعد از شهرک مجلسی مقابل حوض ماهی رخ داد که بر اثر تصادف اتوبوس با کامیون جرثقیل، پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن مصدوم و به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شدند.

عباس عابدی با اشاره به تصادف پراید با کوییک در بامداد امروز ساعت ۰۱:۲۰ در بزرگراه دستجردی اصفهان مقابل سیتی‌سنتر افزود: در این حادثه هفت نفر شامل پنج مرد و دو زن مصدوم شدند و یک زن نیز جان خود را از دست داد که مصدومان به بیمارستان‌های کاشانی و الزهرا اصفهان منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: در حادثه دیگری که شب گذشته ساعت ۲۲:۱۲ در شهرستان نطنز و چهار کیلومتری بادرود از سمت امامزاده آقاعلی عباس رخ داد، تصادف دو خودروی پراید شش مصدوم شامل سه مرد، دو زن و یک پسر پنج ساله بر جای گذاشت که مصدومان به بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند.

وی به واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: این حادثه بامداد امروز ساعت ۰۵:۱۵ در جاده قلعه‌شور، تقاطع خیابان آزادی اصفهان رخ داد که در پی آن شش نفر شامل یک مرد، سه زن و دو پسر سه و هشت ساله مصدوم و به بیمارستان‌های کاشانی و الزهرا اصفهان منتقل شدند.