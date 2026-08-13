پخش زنده
امروز: -
در پی آتشسوزی یک کشتی مسافری در آبهای نزدیک جزیره لومبوک اندونزی، یک نفر جان باخت و بیش از ۲۰۰ سرنشین این کشتی با تلاش نیروهای امدادی و دریایی نجات یافتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این کشتی مسافری که از جزیره گردشگری بالی به مقصد لومبوک در حرکت بود، دچار آتشسوزی شد و نیروهای امدادی برای نجات سرنشینان وارد عمل شدند.
به گفته مسئولان امداد و نجات اندونزی، در مجموع ۲۱۲ نفر از سرنشینان کشتی تخلیه و به بنادر بالی و لومبوک منتقل شدند، در این حادثه یک زن اندونزیایی جان خود را از دست داد و پیکر وی نیز از آب بیرون کشیده شد.
بررسیها برای یافتن علت دقیق آتشسوزی و احتمال وجود سرنشینان بیشتر در کشتی همچنان ادامه دارد، هنوز مشخص نیست شمار واقعی سرنشینان کشتی چه تعداد بوده است؛ چرا که مسئولان بندر پادانگبای بالی اعلام کردهاند در فهرست رسمی کشتی، تنها نام ۱۱۴ مسافر و ۱۷ خدمه ثبت شده بود.
نیروهای امداد و نجات با چند فروند شناور در محل حادثه حضور دارند و یک فروند بالگرد نیز عملیات جستوجو و پایش منطقه را انجام میدهد، مسئولان اعلام کردهاند در زمان آغاز عملیات نجات، فرد دیگری در کشتی آتشگرفته باقی نمانده بود.
این حادثه تنها چند روز پس از آتشسوزی یک کشتی دیگر در نزدیکی جزیره جاوه رخ میدهد که در آن پنج نفر جان باختند و ۴۱ نفر نیز مفقود شدند.
اندونزی با بیش از ۱۷ هزار جزیره، وابستگی زیادی به حملونقل دریایی دارد و حوادث دریایی و غرق شدن شناورها به ویژه در مسیرهای گردشگری از حوادث پرتکرار در این کشور به شمار میرود.