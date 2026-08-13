۲۰۰ شهروند بیواسطه مشکلات خود را با مسئولان دادگستری فارس مطرح کردند
مطالبات و درخواست ۲۰۰ شهروند در ملاقات مردمی این هفته رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس بررسی و پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای اجرای برنامههای سند تحول قضایی و با هدف تسریع در رسیدگیها و تکریم مراجعان، رئیس کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری استان و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز در دیداریهای چهره به چهره به مشکلات حقوقی ۲۰۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند. در این برنامه فرایند قانونی در راستای رفع چالشهای مطرح شده و اقدامات اقناعی در دستورکار قرار گرفت.
در ادامه سلسله برنامههای «میز خدمت قضایی» و ملاقاتهای بیواسطه مسئولان قضایی استان با مردم، به صورت همزمان در حوزه ریاست دادگستری استان فارس، دادسرای مرکز استان و دادگاههای عمومی و انقلای شیراز برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه این دیدار، با اشاره به اولویتهای دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، اظهار داشت: ملاقاتهای مردمی برای مجموعه قضایی یک برنامه کاربردی به منظور ارنقاء سطح تعاملات با عموم مردم و شناسایی نقاط ضعف و قوت است بنابراین تاکید ویژهای در برگزاری منظم این برنامه در مرکز استان و همه حوزههای قضایی داریم.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه بیشترین حجم درخواستهای امروز مربوط به تقاضای عفو و تخفیف مجازات و همچنین اعتراض به نحوه اجرای احکام کیفری و مدنی بود تأکید کرد: حضور در میان مردم و شنیدن بدون واسطه نقدها، به ما کمک میکند تا نظارت دقیقتری بر عملکرد شعب داشته باشیم.
وی در ادامه به موضوع پروندههای کثیرالشاکی اشاره کرد و افزود: تعدادی از مراجعان امروز از ذینفعان پروندههای کلاهبرداری شبکهای بودند که دستورات جهت پیگیری ویژه دادستان مرکز استان صادر شد تا در سریعترین زمان ممکن اقدام قانونی در راستای احقاق حقوق مال باختگان انجام شود.
دادستان مرکز استان فارس نیز که در دیدار مردمی جداگانه خود ضمن دیدار با جمعی از مراجعان، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه گفت: بخشی از مطالبات مردم در ملاقاتهای امروز مربوط به حقوق عامه و ترک فعل برخی دستگاهها است.
کامران میرحاجی تصریح کرد: در این زمینه پروندههای ویژهای در دادسرا مفتوح شده و دستگاه قضایی تا حصول نتیجه نهایی و احقاق حق مردم، با جدیت فرایند قضایی را دنبال خواهد کرد.
وی در خصوص برگزاری مستمر میزهای خدمت قضایی و همچنین تعامل مستقیم با مردم گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد حس اعتماد عمومی به لحاظ دسترسی مردم به مقام قضایی، عدالتمحوری را در جامعه تقویت میکند.