پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد:روند افزایشی دما در سطح استان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار جوی، از احتمال وقوع رگبار، تندباد و خیزش گرد و غبار در بخشهای مختلف این استان تا پایان هفته جاری خبر داد.
بر اساس آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب روزهای پیش رو، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، افزایش پوشش ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و تندباد موقت پیشبینی میشود.
همچنین، با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در نوار شرقی، شمال و غرب استان محتمل است.
بر اساس این اطلاعیه، روند افزایشی دما در سطح استان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.