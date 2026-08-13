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تشدید پدیده مهدود در مالزی، شاخص آلودگی هوا را در یازده ایستگاه پایش این کشور به محدوده ناسالم رسانده و در ایستگاه سریان در ایالت ساراواک، شاخص آلودگی به ۲۰۴ رسیده است که در محدوده «بسیار ناسالم» قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزارت منابع طبیعی و پایداری محیط زیست مالزی اعلام کرد از هشتم اوت، پدیده مهدود در بخشهایی از این کشور تشدید شده است.
در کوالالامپور، شاخص آلودگی هوا در منطقه چراس ۱۲۲، در پوتراجایا ۱۲۱ و در شاه عالم در ایالت سلانگور ۱۱۲ گزارش شده است، در این میان، ایستگاه سریان با ثبت شاخص ۲۰۴، در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفته است.
وزارت منابع طبیعی و پایداری محیط زیست مالزی، پدیده النینو همزمان با موسمی جنوبغربی را از عوامل اصلی کاهش بارندگی و افزایش دما در برخی مناطق اعلام کرده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، کاهش بارندگی و افزایش دما میتواند خطر کمبود آب، آتشسوزی جنگلها و زمینهای زغالسنگی و در پی آن، تشدید مهدود را به ویژه در مناطقی که با دورههای طولانی خشکی روبهرو هستند، افزایش دهد.
بر اساس نقشه منطقهای مهدود و اطلاعات مرکز تخصصی هواشناسی آسهآن، مناطق جنوبی این اتحادیه با شرایط خشک روبهرو هستند و در بخشهایی از سوماترای شمالی بارندگی گزارش شده است.
در سطح آسهآن نیز از سوم اوت، سطح هشدار دوم درباره آتشسوزی و مهدود فعال شده است، بر اساس این سازوکار، کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و تیمور شرقی موظف به ارائه گزارشهای روزانه درباره آتشسوزیها، وضعیت مهدود و اقدامات اضطراری هستند.
مقامهای مالزی از مردم مناطق آلوده خواستهاند فعالیتهای خارج از منزل را کاهش دهند، از ماسک استفاده کنند و با نوشیدن آب کافی، از کمآبی بدن جلوگیری کنند.
همچنین سوزاندن روباز مواد و پسماند در این مناطق ممنوع اعلام شده است تا از تشدید وضعیت مهدود جلوگیری شود.