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شبکه رادیویی فرهنگ همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، با ویژهبرنامه «مثل خورشید»، سبک زندگی رضوی را به عنوان الگوی جامعه امروز واکاوی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ویژه برنامه که روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه روی آنتن میرود، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به بررسی ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آن حضرت میپردازد.
«مثل خورشید» با تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، نویسندگی محبوبه نجفعلی و با اجرای حامد عباسی و فاطمه حقیقتناصری تقدیم شنوندگان میشود.
هماهنگی این برنامه بر عهده بهاره آزادی است و حمیرا فراتی نیز گزارشهای این ویژهبرنامه را بر عهده دارد.
این برنامه ضمن تبیین آموزههای اخلاقی و سیره عملی امام رضا (ع)، تلاش میکند تا راهکارهای بهرهگیری از این سبک زندگی را در جامعه امروزی بررسی کند.