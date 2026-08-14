منازل مسکونی روستای یزدل شهرستان آران وبیدگل که درپی تجاوزهوایی دشمن،تخریب شده بود،به همت گروه های مردمی وجهادی بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براثراین حملات به بیش از۱۰۰ منزل مسکونی این روستاآسیب کلی تاجزیی و تخریب و به پارکها، اموال عمومی ومغازه هاخسارت زد.

باوجوداین حملات، مردم باز حمایت وپشتیبانی خودراازولایت، نیرو‌های مسلح وکشورشان اعلام کردند.

حالا گروه‌های جهادی ومردمی درقالب بنا، کارگر، جوشکارو ... به صورت خودجوش ورایگان و به کمک خیران کارباسازی این منازل را آغاز کردند وبه زودی به پایان خواهدرسید.

روستای یزدل در ۹ کیلومتری ودرغرب مرکزشهرستان قراردارد ودوهزار ۲۰۰ نفرجمعیت دارد.