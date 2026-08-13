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فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری ۱۱ نفر از معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر و کشف سه کیلوگرم مواد مخدر در سومین مرحله از اجرای طرح «آرامش در شهر» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی اظهار کرد: طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر، بهصورت مستمر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان اجرا میشود.
وی افزود: مأموران انتظامی در سومین مرحله اجرای این طرح که شب گذشته در پارک پویش، محله مهک، فرهنگیان و شهر رودهن انجام شد، موفق به کشف سه کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، دو خردهفروش مواد مخدر و ۹ معتاد متجاهر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
ملکی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در مقابله با آسیبهای اجتماعی گفت: برخی سودجویان برای کسب منافع نامشروع، جوانان و خانوادهها را قربانی میکنند و هیچ درآمدی ارزش نابودی یک خانواده را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده مواد مخدر تنها با توان پلیس ممکن نیست و نیازمند همراهی خانوادهها، ریشسفیدان، معتمدان محلی و همه اقشار جامعه است.