رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر ضرورت فعالیت مراکز کودکستانی در چارچوب ضوابط قانونی گفت: این مراکز برای فعالیت در حوزه کودکستان باید مجوز خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کنند و داشتن مجوز از سایر نهاد‌ها جایگزین مجوز سازمان نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک درباره نظارت بر فعالیت کودکستان‌ها و برخورد با مراکزی که از تابلو یا عنوان جعلی استفاده می‌کنند، گفت: رؤسای ادارات در استان‌ها و مناطق در حوزه نظارت بر مراکز ورود دارند و با انجام آمایش منطقه‌ای و بررسی گزارش‌های مردمی، وضعیت فعالیت مراکز را رصد می‌کنند.

وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت کودکستان‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: تحت عنوان پیش‌دبستانی، دریافت مجوز از سایر مراکز قابل قبول نیست و مراکز فعال در این حوزه باید مجوز قانونی خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کنند.

شیخ‌الاسلام درباره شرایط فعالیت مربیان کودکستان‌ها اظهار کرد: مربیان این مراکز باید آموزش‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت کودک را گذرانده و گواهی دوره آموزشی خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دریافت کرده باشند.

وی افزود: افرادی که در سال‌های گذشته در دوره‌های مرتبط شرکت کرده‌اند نیز می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند تا از سوی سازمان بررسی و درباره تأیید یا رد آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی این سازمان ادامه داد: مربیان ارشد در سطح کشور در تهران آموزش داده می‌شوند و این افراد پس از بازگشت به استان‌های خود، دوره‌های آموزشی مربیگری را برای سایر مربیان برگزار می‌کنند و در نهایت مدارک مربوطه از سوی سازمان صادر می‌شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ساعات آموزشی دوره‌های مربوط به کودکان گفت: دوره آموزشی شیرخوارگی ۴۴ ساعت و دوره‌های پیش‌دبستانی یک و دو نیز هر کدام ۲۲ ساعت است و صدور مجوز برای فعالیت در این حوزه صرفاً در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.