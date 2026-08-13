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همزمان با شب شهادت امام رضا(ع)، آیین تاریخی خطبهخوانی در حرم امام رضا(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آئین خطبهخوانی شب شهادت امام رضا (ع) شب گذشته با حضور خادمان، زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آیتالله سید احمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسانرضوی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و غلامحسین مظفری استاندار خراسانرضوی و جمعی از مسئولان ملی در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم امام رضا (ع) برگزار شد.
در این آئین، پس از قرائت قرآن و صلوات خاصه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی به سخنرانی پرداخت و مرثیهسرایی و شمعگردانی و قرائت خطبه شب شهادت امام رضا (ع) توسط مرثیهسرایان از دیگر برنامههای این مراسم سنتی و تاریخی بود.
آئین خطبهخوانی سنتی است که بر اساس وقفنامه علیشاه، حاکم وقت خراسان در سال هزار و ۱۶۰ هجری قمری هر ساله در شب عاشورای حسینی و شب شهادت حضرت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.