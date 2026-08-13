به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حجت نورانی گفت: این فرد که دارای سوابق متعدد کیفری از جمله عربده‌کشی، قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت در شهرستان‌های نور و نوشهر بود، پس از اقدامات اطلاعاتی پلیس شناسایی شد.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی مخفیگاه متهم، در یک عملیات ضربتی برای دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ادامه داد: متهم هنگام دستگیری با مأموران پلیس درگیر و با مقاومت در برابر مأموران قصد فرار داشت که با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، زمین‌گیر و دستگیر شد.

سرهنگ نورانی گفت: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.