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وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت انتقال مکتب فکری امام شهید به نسل آینده، گفت: آموزش و پرورش باید نسلی هویتمند، دانشمند، امیدوار، مسئول، گفتوگو محور و توانمند در عرصه سواد رسانهای تربیت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در یازدهمین اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» که با شعار «ایستاده در پناه ضامن» در دانشگاه دامغان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و همه مجاهدان راه حق، اظهار کرد: این اجلاسیه فرصتی برای بازخوانی مکتب فکری امام شهید و بررسی راههای انتقال آن به نسل آینده است.
وی با بیان اینکه امام شهید را نباید صرفاً در قامت یک رهبر سیاسی یا مبارز مشاهده کرد، افزود: امام شهید شخصیتی جامعالاطراف بود که علم، معنویت، مجاهدت، مدیریت، آیندهنگری، مردمداری و انسانسازی را در وجود خود جمع کرده بود و باید از شخصیت ایشان به مکتب فکری و عملی رسید.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: شخصیت را میتوان ستایش و توصیف کرد، اما مکتب را باید پیاده و ادامه داد؛ بنابراین اگر امام شهید تنها در تصاویر، مراسم، کتابها و خاطرات باقی بماند، بخش مهمی از رسالت خود را انجام ندادهایم.
کاظمی با اشاره به پنج محور اساسی در منظومه فکری امام شهید، گفت: توحید و اخلاص، عدالتخواهی و ظلمستیزی، مردمداری، عقلانیت در مجاهدت و مقاومت و امیدآفرینی، از مهمترین ویژگیهای این مکتب است.
وی با تأکید بر نقش مردم در شکلگیری و تداوم حرکتهای بزرگ اجتماعی، خاطرنشان کرد: مردم سرمایه اصلی هر نظام و پشتوانه ماندگار آن هستند و اعتماد مردم سرمایهای است که هیچ قدرت سختی نمیتواند جایگزین آن شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مقاومت به معنای بیمحاسباتی نیست، بلکه باید هوشمندانه، صبورانه، دقیق و آیندهنگر باشد و در نهایت به حفظ هویت، استقلال، کرامت و حق انتخاب انسان منجر شود.
کاظمی با اشاره به تغییر ماهیت قدرت در جهان امروز، اظهار کرد: در کنار قدرت نظامی و اقتصادی، رسانه و جنگ روایتها اهمیت فوقالعادهای پیدا کرده و میدان اصلی جنگ شناختی، عرصه رسانه است؛ ازاینرو روایتسازی صادقانه و انسانی و پرهیز از تحریف و نفرتپراکنی، ضرورتی جدی است.
وی دانشآموزان را از مخاطبان اصلی این میدان دانست و افزود: نسل آینده باید هم هویت خود را بشناسد و هم جهان را؛ این نسل به معرفت، پرسشگری، تفکر انتقادی، سواد رسانهای، زبانهای خارجی، شناخت عمیق تاریخ و مهارت گفتوگو و تعاملات بینالمللی نیاز دارد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر میخواهیم مکتب امام شهید و مجاهدان در غربت در آینده زنده بماند، باید آن را به زبان نسل آینده ترجمه کنیم و این مسئولیت مهم بر عهده آموزش و پرورش است.
کاظمی با بیان اینکه مخاطب اصلی اجلاسیه، نسل آیندهای است که امام شهید را ندیده است، گفت: باید برای دانشآموزان تبیین کنیم که مقاومت یعنی مسئولیتپذیری و ایمان به خدا، عزت یعنی خودباوری، استقلال یعنی توانایی ایستادن روی پای خود و وحدت یعنی عبور از تفاوتها برای رسیدن به هدف مشترک.
وی افزود: این اجلاسیه نباید صرفاً یک مراسم باشد، بلکه باید آغاز یک مسیر برای مطالعه، پژوهش و شناخت تجربه مجاهدان در غربت در مدارس و دانشگاهها باشد.
وزیر آموزش و پرورش در تشریح این مسیر، شش محور را مورد تأکید قرار داد و گفت: تربیت انسانهای دارای هویت و عزت نفس ملی و فرهنگی، تقویت سواد رسانهای، تقویت زبان و ادبیات فارسی، توسعه گفتوگوی بینفرهنگی و شناخت ملتها، تقویت علم، فناوری و نوآوری و تربیت نسلی مؤمن، اخلاقمدار، دانشمند، گفتوگومحور، مسئول و انقلابی، از مهمترین اولویتهاست.
کاظمی با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی هر کشور، سرمایه انسانی آن است، خاطرنشان کرد: اگر انسان ساخته شود، مدرسه ساخته میشود و اگر مدرسه ساخته شود، آینده ساخته خواهد شد؛ بنابراین آینده کشور در آموزش و پرورش و دانشگاه ساخته میشود.
وی در پایان گفت: امروز باید با امام شهید عهد ببندیم که علم را جدی بگیریم، عدالت و وحدت را پاس بداریم، به مردم و جوانان باور داشته باشیم، مدرسه و آموزش را جدی بگیریم و روایت خود را بهعنوان روایت اول به جهان منتقل کنیم.