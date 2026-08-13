

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در جمع عزاداران در مشهد مقدس با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۸ هیئت خراسان جنوبی برای عرض ارادت به امام رضا (ع) در مشهد حضور یافتند افزود: مردم خراسان جنوبی در روز‌های پایانی ماه صفر بار دیگر ارادت عمیق خود به اهل‌بیت (ع) را با حضور گسترده در مراسم عزاداری و خدمت‌رسانی به زائران رضوی به نمایش گذاشتند.

هاشمی با قدردانی از هیئت امنای حسینیه، پیرغلامان اهل‌بیت (ع)، هیئت‌های مذهبی و خادمان این ایام افزود: مردم استان در این ایام بیش از ۲۰۰ موکب را در مسیر تردد زائران و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) برپا کرده‌اند و در این مواکب، خدمات مختلفی از جمله پخت و توزیع غذا، پخت نان، اسکان و سایر خدمات مورد نیاز زائران ارائه می‌شود.

وی همچنین از حضور بیش از ۳۰ کاروان و هیئت پیاده از شهرستان‌ها و روستا‌های مختلف استان خبر داد و گفت: زائرانی از مناطق مختلف خراسان جنوبی، از جمله روستا‌های مرزی و شهرستان سربیشه، با پای پیاده و در شرایط گرم تابستان، مسیر طولانی مشهد مقدس را طی کرده‌اند و بیش از ۱۰ روز در راه بوده‌اند.

استاندار با اشاره به اهمیت محافل مذهبی در تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، افزود: این مجالس تنها محل عزاداری نیست بلکه فرصتی برای تبیین ارزش‌های دینی، معنوی و اخلاقی و تقویت پیوند مردم با فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.