شیراز در سوگ امام رئوف
شهر شیراز و سومین حرم اهل بیت (ع) در سالروز شهادت مظلومانه ابالحسن، امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام سوگوار و سیاه پوش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حرم مطهر احمد ابن موسی حضرت شاهچراغ (ع) امروز میزبان خیل عزاداران و سوگواران شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام است که خود را به این شهر رساندهاند تا این مصیبت را به محضر برادر بزرگوار ایشان تسلیت بگویند.
هیئتهای عزاداری هم در نقاط مخلتف شهر بر پا شده و عزاداران در ایستگاههای صلواتی هم با پخش نذورات عشق و ارادت خود را به ساحت قدسی امام علی بن موسی الرضا ابراز میکنند.
در همه مساجد، تکایا و بقاع متبرکه سراسر استان فارس مراسم عزاداری و سوگواری در حال برگزاری است.
امام علی بن موسی الرضا (ع)، هشتمین امام از سلاله پاک رسول خدا (ص) سحرگاه روز ۲۹ صفر سال ۲۰۳ هجری قمری به شهادت رسیدند.
نام مبارک این امام بزرگوار علی و کنیه آن حضرت، ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان رضا به معنای خشنودی است.
امام محمدتقی (ع)، امام نهم شیعیان دلیل نامیده شدن پدرش به این لقب را اینگونه نقل میفرمایند: خداوند او را رضا لقب نهاد، زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بودهاند به طوری که خلق و خوی نیکوی امام موجب رضایت و خشنودی دوستان، نزدیکان و حتی دشمنان میشد.