به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار جلیل موقوفه ئی با اشاره به عملیات‌های موفق در حوزه پلیس آگاهی، از اجرای ۳۷ طرح تخصصی برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه خبر داد وافزود: در این مدت، ۲۵ هزار و ۷۲۵ مورد سرقت کشف، ۴۱۱ باند فعال سرقت متلاشی که از این تعداد، ۷۲ باند مربوط به سرقت‌های به عنف و ۲۹ باند به‌صورت مسلحانه فعالیت داشتند که این اقدامات منجر به کاهش ۴۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه در استان شده است.

وی اظهار داشت: کشف۱۳ پرونده اخلال در نظام اقتصادی با ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال، کشف ۳۳ فقره زمین‌خواری به مساحت ۵ میلیون و ۷۳۷ هزار مترمربع به ارزش ۱۳۹ هزار میلیارد ریال با دستگیری ۴۵ متهم، گوشه‌ای از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان است.

وی به برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۰۵۵ قاچاقچی و ۱۱ هزار خرده‌فروش دستگیر و ۲ هزار خودرو در این زمینه توقیف و با کشف ۱۲ تن انواع موادمخدر فقط در ۵ ماهه ابتدایی سال، کشفیات موادمخدر استان ۳۳ درصد افزایش داشته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در ۱۵ درگیری مسلحانه در عمق کویر، ۸ تن از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف شد.