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فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در ۵ ماهه امسال، کشفیات موادمخدر در استان ۳۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سردار جلیل موقوفه ئی با اشاره به عملیاتهای موفق در حوزه پلیس آگاهی، از اجرای ۳۷ طرح تخصصی برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه خبر داد وافزود: در این مدت، ۲۵ هزار و ۷۲۵ مورد سرقت کشف، ۴۱۱ باند فعال سرقت متلاشی که از این تعداد، ۷۲ باند مربوط به سرقتهای به عنف و ۲۹ باند بهصورت مسلحانه فعالیت داشتند که این اقدامات منجر به کاهش ۴۰ درصدی سرقتهای مسلحانه در استان شده است.
وی اظهار داشت: کشف۱۳ پرونده اخلال در نظام اقتصادی با ارزش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال، کشف ۳۳ فقره زمینخواری به مساحت ۵ میلیون و ۷۳۷ هزار مترمربع به ارزش ۱۳۹ هزار میلیارد ریال با دستگیری ۴۵ متهم، گوشهای از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان است.
وی به برخورد قاطع با قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۰۵۵ قاچاقچی و ۱۱ هزار خردهفروش دستگیر و ۲ هزار خودرو در این زمینه توقیف و با کشف ۱۲ تن انواع موادمخدر فقط در ۵ ماهه ابتدایی سال، کشفیات موادمخدر استان ۳۳ درصد افزایش داشته است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در ۱۵ درگیری مسلحانه در عمق کویر، ۸ تن از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف شد.