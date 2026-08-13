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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، بازار داخلی و معضلات صنعت داروسازی کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اکبر عبداللهیاصل، در آستانه برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی مواد اولیه دارویی، بستهبندی و تجهیزات و ماشین آلات صنعت داروسازی، گفت: فارمکس میتواند رابطه شرکتهای داروسازی و تولید کننده مواد اولیه را از یک رابطه ساده خریدار و فروشنده جلوتر برده، به سمت توسعه مشترک محصول و اصلاح فرایند و فناوری سوق دهد.
وی با اشاره به آثار دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بر صنعت داروسازی کشور، افزود: جنگهای یک سال گذشته یک بار دیگر نشان داد که باید تعریف خودمان را از تولید داخل اصلاح کنیم.
عبداللهیاصل ادامه داد: اینکه محصول نهایی در ایران ساخته شود مهم است، اما کافی نیست. مهم این است که پشت هر محصول چقدر دانش، مواد کلیدی، اینترمدیت، فناوری، تجهیزات و امکان جایگزینی تأمینکننده در اختیار خودمان است.
وی افزود: در شرایط عادی شاید خیلی از این وابستگیها دیده نشود، اما بحران همان جایی است که نقاط ضعف زنجیره خودش را نشان میدهد. به همین دلیل، فارمکس امسال میتواند نقش متفاوتی داشته باشد و به جای اینکه نشان دهیم چه چیزهایی تولید میکنیم، باید ببینیم کجای زنجیره هنوز آسیبپذیریم و برای عمیقتر کردن تولید چه باید بکنیم.
مدیرکل دارو ادامه داد: تعداد اقلام تولید داخل به تنهایی شاخص مناسبی برای اعلام قدرت صنعت داروسازی نیست، بلکه مهمتر این است که اگر یک حلقه از زنجیره از دسترس خارج شد، صنعت تا چه حد توان دارد که ادامه دهد.
عبداللهیاصل در پاسخ به این پرسش که چه فرصتهایی برای بازسازی و تابآوری صنعت داروسازی کشور وجود دارد، گفت: به نظر من بازسازی، برگشتن به شرایط قبل جنگ نیست. اگر همان زنجیره قبلی را با همان وابستگیها دوباره بسازیم، چیزی تغییر نکرده است.
وی افزود: فرصت فارمکس این است که شرکتها مشخص کنند کدام مواد، پیشسازها، فناوریها و تجهیزات برای صنعت استراتژیکتر هستند و سرمایهگذاری و همکاری را به همان نقاط هدایت کنند. البته عمیق کردن تولید به این معنا نیست که تصمیم بگیریم همه چیز را در کشور با هر قیمت و در هر مقیاسی تولید کنیم.
عبداللهیاصل ادامه داد: تولید زمانی پایدار میشود که علاوه بر دانش، به مقیاس اقتصادی برسد و کیفیت رقابتی داشته باشد و بازارش محدود به داخل نباشد.
وی افزود: نمایشگاه فارمکس میتواند رابطه شرکت داروسازی و تولیدکننده مواد اولیه را از یک رابطه ساده خریدار و فروشنده جلوتر برده، به سمت توسعه مشترک محصول و اصلاح فرایند و فناوری سوق دهد.
عبداللهی اصل گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی کشور این است که سالها تولیدکننده نگاهش را به بازار داخلی محدود کرده و کمتر بر فناوری جدید، ظرفیت بیشتر و حلقههای سختتر زنجیره تولید سرمایهگذاری کرده است.
وی ادامه داد: در حالی که صادرات به عنوان بخشی از امنیت دارویی مطرح میشود. صادرات فقط ارزآوری نیست، مقیاس میسازد، کیفیت را بالا میبرد و به تولیدکننده امکان سرمایهگذاری روی محصول یا فناوری جدید میدهد.
عبداللهیاصل افزود: فکر میکنم فارمکس امسال میتواند ما را از این سؤال که «چه چیزی را داخلی تولید کردیم»، به این سمت ببرد که «در چه بخشهایی صاحب توانمندی شدهایم». در واقع، میتوان پیام فارمکس امسال را چنین کوتاه کرد که «مرحله بعدی صنعت داروسازی ایران، تولید بیشتر نیست، بلکه تولید عمیقتر و بازار بزرگتر است.»