کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده در مناطق مختلف مازندران طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، غلامپور کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه و فردا جمعه، آسمان استان نیمه‌ابری است و در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر، در دامنه‌ها و ارتفاعات شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم بود.

وی افزود: از شنبه تا دوشنبه، در مناطق ساحلی و دامنه‌ها آسمان نیمه‌ابری و گاهی ابری همراه با بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز افزایش ابر و احتمال بارش وجود دارد.

غلامپور ادامه داد: سه‌شنبه، آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دریای خزر گفت: امروز دریا دارای موج کوتاه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.