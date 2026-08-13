پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار قرچک در یکصد و شصت و پنجمین شب تجمعات مردمی، با حضور گسترده در میدان امام خمینی (ره)، اراده خود را برای خونخواهی رهبر شهید امت و ایستادگی در برابر تهدیدات تروریستی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در شهرستان قرچک، میزبان اجتماع پرشور مردم در شب ۱۶۵ تجمعات مردمی بود.
این حضور گسترده که در چارچوب برنامههای ملی برای خونخواهی رهبر شهید امت برگزار شد، بار دیگر نشاندهنده انسجام، یکپارچگی و صلابت ملت ایران در برابر تهدیدات تروریستی و توطئههای خارجی است.
شرکتکنندگان در این تجمع با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و تأکید بر تداوم راهبرد مقاومت، هرگونه زیادهخواهی تروریستهای آمریکایی و صهیونیستی را محکوم کرده و اعلام کردند که ملت ایران در مسیر عدالت و حق، هرگز در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد.