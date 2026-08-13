هدفگذاری استحاله درونگفتمانی رهبر شیعه؛
دوران زندگی امام رضا(ع)، اوج تقابل سخت و نرم میان «نهاد امامت» و «دستگاه خلافت»
یکی از پیچیدهترین ادوار تاریخ خلافت عباسی و اوج تقابل سخت و نرم میان «نهاد امامت» و «دستگاه خلافت» در عصر امام رضا(ع) روی داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دوران امامت حضرت رضا (ع) مصادف با یکی از پیچیدهترین ادوار تاریخ خلافت عباسی و اوج تقابل سخت و نرم میان «نهاد امامت» و «دستگاه خلافت» بود. مأمون عباسی با درک ناکارآمدی سرکوب نظامی شیعیان، دست به مهندسی سیاسی بیسابقهای زد و با تحمیل ولایتعهدی به امام، در پی مشروعیتبخشی به خلافت، خلع ید از پایگاه مردمی تشیع و استحاله درونگفتمانی رهبر شیعه بود
امام رضا (ع) با طراحی یک «راهبرد مقابلهای و ضد هژمونیک»، نه تنها در تله مأمون گرفتار نشدند، بلکه با شکستن تابوی ۱۵۰ ساله تقیه و بازتعریف مفهوم «مظلومیت و قداست»، پارادایم امامت را احیا و دستگاه خلافت را در انزوای مشروعیت قرار دادند.
تغییر فاز تقابل از شمشیر تا حریر، تاریخ تشیع در قرون دوم و سوم هجری، صحنهی نبرد تمامعیار میان دو پارادایم «خلافت» و «امامت» بوده است. ده سال نخست امامت امام رضا (ع) در سایهی حاکمیت هارونالرشید، دورانی بود که «از شمشیر هارون خون میچکید» و سرکوب فیزیکی علویان، استراتژی اصلی دستگاه خلافت بود. اما با پایان جنگهای داخلی پنجساله میان مأمون و امین (۱۹۸ ق) و تثبیت قدرت مأمون، فاز تقابل تغییر کرد. مأمون دریافت که خون ریختن، نه تنها جریان تشیع را متوقف نکرده، بلکه به آن «مظلومیت» و «قداست» بخشیده است. از اینرو، او استراتژی «سرکوب سخت» را به «مهندسی نرم و سیاسی» تغییر داد.
کالبدشکافی مهندسی سیاسی مأمون؛ شش هدف استراتژیک تصمیم مأمون برای دعوت اجباری امام رضا (ع) از مدینه به مرو و تحمیل ولایتعهدی (سال ۲۰۱ ق)، یک اقدام هیجانی نبود؛ بلکه حاصل یک محاسبهی دقیق سیاسی برای حل بحرانهای مزمن خلافت عباسی بود. اهداف مأمون را میتوان در شش محور راهبردی دستهبندی کرد:
الف) تغییر زمین بازی (از انقلابیگری به اصلاحطلبی): مأمون میخواست مبارزات خستگیناپذیر و ریشهدار شیعیان را که در پوشش تقیه و با تکیه بر دو بازوی «مظلومیت» و «قداست» پیش میرفت، به یک فعالیت سیاسی آرام، بیخطر و درونسیستمی تبدیل کند.
ب) بحرانزدایی از مشروعیت خلافت: بزرگترین چالش عباسیان، انگ «غصب خلافت» از سوی اهلبیت بود. مأمون میخواست با نشاندن امام بر مسند ولایتعهدی، به افکار عمومی ثابت کند که اگر خلافت غاصبانه بود، امام آن را نمیپذیرفت. پذیرش امام، به مثابهی مهر تأییدی بر مشروعیت تمام خلفای پیشین و پسین عباسی بود.
ج) کنترل فیزیکی و اطلاعاتی رهبر تشیع: تبدیل کانون معارضه (مدینه) به حرمسرای حکومتی (مرو)، به مأمون اجازه میداد تا هم امام و هم شبکهی وکلای شیعه را تحت نظارت دقیق دستگاه امنیتی خود داشته باشد.
د) خلع ید از پایگاه مردمی (تغییر طبقه اجتماعی امام): ائمه (ع) همواره در میان تودههای مردم، فقرا و بازاریان حضور داشتند. مأمون با حبس امام در کاخ، به دنبال تبدیل او از یک «رهبر مردمی» به یک «اشرافزادهی درباری» بود.
هـ) کسب کارکرد ابزاری و معنوی برای خلیفه: مأمون میخواست از هالهی معنوی امام برای تطهیر چهرهی خونین خود و کسب مشروعیت دینی در اذهان عمومی ایران و خراسان استفاده کند.
و) تبدیل امام به توجیهگر دستگاه خلافت: فرض مأمون این بود که امام در جایگاه ولیعهدی، مجبور به دفاع از اقدامات حکومت خواهد شد و بدینسان، صدای هرگونه اعتراضی از مردم و نخبگان سلب میگردد.
سبک حیات سیاسی امام رضا (ع)؛ راهبرد مقابلهای و احیای امامت مأمون با هوشمندی تمام، تلهای از جنس «حریر و قدرت» طراحی کرده بود، اما امام رضا (ع) با سبکی بینظیر که همانا «احیای امامت و افشای ذات ضد دینی خلافت» بود، وارد این میدان شد. اقدامات امام را میتوان در چهار کنش راهبردی تحلیل کرد:
کنش اول: قاببندی سفر
از هجرت تا وداع امام پیش از ورود به بازی، قواعد آن را برای مردم تغییر داد. وداعهای تکاندهنده با حرم پیامبر (ص)، طواف وداع کعبه و خداحافظی با خانواده در مدینه، همگی پیامی روشن داشتند: «این سفر، سفرِ قدرت نیست، سفرِ شهادت است». این قاببندی، پیشدستانه نقشهی مأمون برای عادیسازی حضور امام در کاخ را خنثی کرد.
کنش دوم: استنکاف و به رسمیت شناختنِ استیصالِ خلافت
امام تا پای تهدید به قتل از پذیرش ولایتعهدی امتناع ورزید. این مقاومت، تصویر عمومی را دگرگون کرد. به گفتهی فضل بن سهل: «هرگز خلافت را خوارتر از این روز ندیدم که امیرالمؤمنین آن را به علی بن موسی تقدیم کند و او نپذیرد». این کنش، معادلهی مأمون را وارونه کرد؛ به جای آنکه امام برای کسب مشروعیت به مأمون نیاز داشته باشد، این مأمون بود که برای بقا، محتاجِ رضایتِ امام شده بود.
کنش سوم: پذیرش مشروط؛
ایجاد پارادوکس ساختاری شاهکار سیاسی امام، پذیرش ولایتعهدی با یک شرط قاطع بود: «عدم دخالت در هیچیک از شئون حکومتی (امور نظامی، عزل و نصبها و تدبیر امور)». با این شرط، امام عملاً خود را از بارِ مسئولیتهای حکومتی معاف کرد و ماهیتِ تحمیلیِ این جایگاه را برای همگان آشکار ساخت. مأمون دیگر نمیتوانست امام را شریک جرم در ظلمهای خلافت معرفی کند.
کنش چهارم: شکستن تابوی تقیه؛
انقلاب فرهنگی در دلِ دربار مهمترین دستاورد امام، استفاده از تریبونِ بهظاهرِ تحمیلیِ مأمون برای یک انقلاب عظیم فرهنگی بود. امام با برگزاری مجالس مناظره با ادیان مختلف و فقهای ادیان، و با شکستن سکوت ۱۵۰ سالهی تقیه، فضایی را ایجاد کرد که در آن، دیگر خبری از دشنام ۷۰ سالهی اهلبیت بر منابر نبود. محدثان و متفکران شیعه توانستند در مجامع عمومی، معارفی را که تا پیش از آن تنها در خلوت و با ترس بیان میکردند، فریاد بزنند. امام، کاخ مأمون را به «دانشگاه امامت» تبدیل کرد.
نتیجهگیری: پیروزی پارادایم امامت
مأمون که تصور میکرد با آوردن امام به خراسان، او را در حصارِ قدرتِ خود اسیر کرده است، در عمل دید که این خلافت عباسی است که در حصارِ اقتدارِ معنویِ امام گرفتار شده است. امام رضا (ع) نه تنها مظلومیت و قداست تشیع را حفظ کرد، بلکه آن را به یک گفتمانِ غالبِ عمومی تبدیل نمود. وقتی مأمون دید که تمام محاسبات سیاسیاش نقش بر آب شده و امام به جای توجیهگرِ خلافت، به افشاگرِ آن تبدیل شده است، چارهای جز بازگشت به همان روشِ اجدادیاش (یعنی ترور و شهادت) ندید. شهادت امام در سال ۲۰۳ ق، نه شکست امام، که اثباتِ نهاییِ پیروزی «سبک حیات سیاسیِ علوی» بر «سیاستبازیِ اموی-عباسی» بود.
رضا عیسینیا