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مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری فردا جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین (ایرج) خواجه امیری ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مرداد از مقابل تالار وحدت برگزار میشود و پیکر وی سپس همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده میشود.
حسین خواجه امیری مشهور به «ایرج» عصر روز چهارشنبه بیست و یکم مرداد ماه در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.
زنده یاد ایرج که به «پهلوان موسیقی ایران» هم معروف بود از جمله خوانندگان توانمند موسیقی کلاسیک ایرانی در دوره معاصر است که طی دهههای گذشته از او به عنوان یکی از موثرترین هنرمندان در ارائه جلوهای متفاوت از سبکهای آوازی نام میبردند که در این زمینه هم موفق به تولید آثار پرمخاطبی شده بود.